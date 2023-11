Teatr OPERA MODERN, który powstał w tym roku w Warszawie z inicjatywy reżysera Jerzego Lacha, planuje realizować współczesne spektakle operowe łączące różne gatunki sztuki. Pierwszą premierą Teatru będzie PSALM na podstawie powieści „My, marzyciele” Mbue Imbolo oraz wybranych tekstów z "Księgi Koheleta", Apokalipsy św. Jana i Psalmów.

Muzykę do spektaklu skomponował Krzysztof Kozłowski, absolwent UMFC w Warszawie w klasie fortepianu prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn, laureat nagród na konkursach pianistycznych i kompozytorskich. Premiera powstanie na podstawie scenariusza i libretta oraz w reżyserii Jerzego Lacha, reżysera i poety, twórcy Teatru im. Alberta Tison, z którym zrealizował ponad dwadzieścia spektakli teatralnych, widowisk plenerowych i ulicznych, w tym legendarny spektakl „Ratujcie nasze dusze”, okrzyknięty manifestem pokolenia przełomu. Lach jako dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej (2012-2016) wyreżyserował między innymi „Operetkę” Michała Dobrzyńskiego według dramatu W. Gombrowicza prezentowaną na Festiwalu Armel w Wiedniu oraz „Immanuela Kanta” Leszka Możdżera według dramatu Thomasa Bernharda. W 2015 roku dla Opery Bałtyckiej wyreżyserował „Olimpię z Gdańska” Zygmunta Krauzego.

Kasia Chmura

PSALM, którego premiera odbędzie się 31 sierpnia w Teatrze Studio w Warszawie, jako wydarzenie towarzyszące Festiwalu Warszawa Singera, będzie współczesnym spektaklem operowym, z udziałem solistów oraz aktorów z Warszawskiego Centrum Pantomimy Bartłomieja Ostapczuka oraz z muzyką wykonaną przez zespół Hashtag Ensamble, założony w 2013 roku przez flecistkę Anię Karpowicz, łączący wybitnych młodych wykonawców i kompozytorów. Członkowie Hashtag Esnemble mają w dorobku łącznie 72 prawykonania, 103 nagrody w konkursach jako wykonawcy muzyki klasycznej oraz występy na 78 polskich i międzynarodowych festiwalach muzycznych. Zespół wystąpi w składzie: Marta Grzywacz - głos, elektronika, Paweł Janas -akordeon, Wojciech Psiuk - saksofony, Aleksandra Demowska - Madejska - altówka, Krzysztof Kozłowski – syntezatory.

PSALM, jak zapowiadają twórcy, to opowieść o pogoni za szczęściem, które jawi się pod postacią „pieniędzy” Głównymi bohaterami spektaklu są dwie pary. Ona i On to małżeństwo, które wyruszyło w podróż z rodzinnego kraju w poszukiwaniu lepszego życia. Prezes i Żona Prezesa - to z kolei przedstawiciele bogatej klasy średniej, którzy zatrudniają przybyszy u siebie. Kryzys ekonomiczny powoduje, że cała czwórka musi przewartościować swoje życie. On i Ona borykają się ciągle z tym samym problemem. Są pielgrzymami, którzy uciekają albo przed wojną i prześladowaniami albo przed biedą, która panuje w ich kraju. Natomiast Prezes i Zona uciekają od siebie, bo nie mogą sobie ze sobą poradzić i przez to stają się coraz bardziej samotni. Gdzie jest dom? Czym jest miłość? Jak daleko można posunąć się, żeby zapewnić sobie lepszy byt? Jaką cenę trzeba zapłacić za marzenia? To pytania, które stawiają twórcy opery.

W rolach pary małżonków zobaczymy młodych utalentowanych solistów Hasmik Sahakyan (sopran) oraz Jasina Rammala – Rykałę (bas), z kolei Prezesa i Żonę zagrają Artur Janda (bas-baryton), były solista Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Monika Łopuszyńska (sopran), absolwentka wydziału wokalno-aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w klasie dr hab. Anny Radziejewskiej. W rolę Artysty – Anioła Śmierci wcieli się Grzegorz Hardej (kontratenor).

Kolejne plany Teatru Opera Modern obejmują wystawienie „Fausta” Goethego z muzyką Martyna Jaquesa, lidera kultowego brytyjskiego zespołu The Tiger Lillies oraz spektaklu operowego „Spotkaliśmy się tu tylko na chwilę” inspirowanego przedstawieniem „Wielopole, Wielopole” Tadeusza Kantora.

Libretto, inscenizacja i reżyseria: Jerzy Lach,

Muzyka: Krzysztof Kozłowski

Ruch sceniczny: Bartłomiej Ostapczuk,

Scenografia: Sławomir Szondelmajer,

Kostiumy: Studentki Wydziału Scenografii ASP w Warszawie

Obsada/soliści:

Hasmik Sahakyan (Ona),

Jasin Rammal-Rykała (On),

Monika Łopuszyńska (Żona),

Artur Janda (Prezes),

Grzegorz Hardej (Artysta-Śmierć)

oraz aktorzy z Warszawskiego Centrum Pantomimy: Paulina Staniaszek, Ewelina Grzechnik, Paulina Szczęsna, Magdalena Kultys, Karolina Stanisławska, Kinga Wojaczek, Moti Vation, Bartłomiej Ostapczuk

Muzyka na żywo w wykonaniu zespołu Hashtag Ensemble w składzie: Marta Grzywacz - głos, elektronika, Paweł Janas - akordeon, Wojciech Psiuk - saksofony, Aleksandra Demowska - Madejska - altówka, Krzysztof Kozłowski - syntezatory.

Premiera i daty spektakli

Premiera: 31 sierpnia, 1 września 2017 godz. 19:00 STUDIO teatrgaleria w Warszawie.

Kolejny spektakl: 11 października, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Projekt dofinansowany przez Miasto St, Warszawa

