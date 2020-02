Julia Wróblewska nie zagra w "Listach do M. 4"? Wszystko przez jej chorobę?

Przyznała, że cierpi na zaburzenia osobowości. Julia Wróblewska, młodziutka, zaledwie 21-letnia aktorka, zamieściła na Instagramie odważny wpis o lekach, które przyjmuje.

- Masz depresję czy nerwicę? - dopytywali fani.

- Ani to, ani to. Zmagam się z jednym z zaburzeń osobowości. Nie mówię póki co którym, jak będę na to gotowa, to o tym opowiem - odpowiedziała Julia Wróblewska.