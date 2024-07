Okazuje się, że nie tylko polskie dziewczyny są najpiękniejsze na świecie. Greg Nawrat udowadnia, że w naszym kraju są też wyjątkowo przystojni mężczyźni.

Młody Polak zachwycił swoją urodą włoski dom mody Gucci, który wybrał go na twarz wiosenno-letniej kolekcji. Tym samym polski model dołączył do niewielkiego grona modeli z naszego kraju, którzy działają na światowym rynku. Cieszymy się, że Tomek Szczukiecki, czy chociażby Adrian Włodarski nie będą się czuć już tak osamotnieni.



Autorami zdjęć są Mert Alas i Marcus Piggott. Wspaniały duet fotografów, którzy doskonale uchwycili dekadencką urodę Grega Nawrata. Mocne rysy twarzy modela i niebieskie oczy świetnie bowiem wpasowały się do wyrafinowanego stylu kolekcji.



jm

