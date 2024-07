To już ostatni odcinek 8. sezonu "Przyjaciółek"! Nie zabraknie więc emocjonujących zwrotów akcji. Inga (Małgorzata Socha) wyjedzie do Nowego Jorku, by walczyć córkę. Przeprowadzka za granicę to jedyny sposób na odzyskanie Hani (Pola Figurska). Jednak perspektywa rozłąki z przyjaciółkami dużo ją kosztuje. Zwłaszcza, że podejrzewa, iż może się ona przedłużyć. Patrycja (Joanna Liszowska) denerwuje się nadchodzącą rozprawą rozwodową z Michałem (Marcin Rogacewicz). Paweł (Bartek Kasprzykowski) oświadczy się Ance (Magdalena Stużyńska - Brauer). Natomiast Zuzie (Anita Sokołowska) zawali się cały świat. Co jeszcze się wydarzy?

Zuza podczas wizyty u ginekologa dowiaduje się, że nie będzie mogła mieć dzieci. To nie koniec dramatów w jej życiu. Zostanie również wyrzucona z pracy. O niczym nie mówi Jaśkowi (Marek Bukowski). On nie wytrzymuje tego, że Zuza nie dopuszcza go do siebie i odchodzi.

Dziewczyny organizują pożegnalną imprezę dla Ingi. Paweł prosi Ankę o rękę. Anka jest wzruszona, przeszukuje kredens, odnajduje obrączkę i zakłada ją Pawłowi na palec! Patrycja i Michał wychodzą z sali rozpraw, wracają do siebie.

Dwunasty, finałowy odcinek ósmej serii "Przyjaciółek" w czwartek, 17 listopada, o godz. 21.10 w Polsacie.

