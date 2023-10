Od bankowca do restauratora? Zuza i Dagmar skoczą na głęboką wodę i zdecydują, że razem otworzą własną restaurację! Co dokładnie wydarzy się w nowym odcinku "Przyjaciółek"? Już dziś wieczorem, 26 marca o godzinie 21:10 Polsat wyemituje kolejną odsłonę hitu z udziałem Anity Sokołowskiej, Małgorzaty Sochy, Magdaleny Stużyńskiej i Joanny Liszowskiej. W najnowszym odcinku Zuza po poważnej rozmowie ze Stefą (Dorota Kolak) zdecyduje, że czas zaryzykować i spróbować swoich sił jako restauratorka! Z radosną informacją pobiegnie do Dagmara... Niespodziewanie oboje spotykają matkę mężczyzny. Towarzyszy jej tajemniczy ubezpieczyciel, który złoży Zuzie niezwykłą ofertę. Co ostatecznie postanawiają Zuza i Dagmar?

Czy Zuza i Dagmar naprawdę otworzą restaurację?