Co wydarzy się w najnowszym odcinku "Przyjaciółek"? Już w najbliższy czwartek 23 kwietnia Polsat wyemituje premierową odsłonę serialu, w którym nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji. Anka (Magdalena Stużyńska) zaproponuje Pawłowi (Bartek Kasprzykowski), żeby zaprosił do ich domu Tymka (Olaf Marchwicki). Niestety, ich spotkanie szybko zmieni się w prawdziwą katastrofę! Hania (Pola Figurska) z kolei przeprowadza się do Andrzeja (Adama Adamonis). Andrzej już pierwszego dnia dowiaduje się, co to znaczy mieszkanie pod jednym dachem z nastolatką! Odwołuje wcześniejsze krytyczne słowa wobec Ingi i stwierdza, że jego była żona jest świętą...

A co wydarzy się w życiu Zuzy i Patrycji? Zobaczcie zwiastun nowego odcinka "Przyjaciółek"!

