Już dziś wieczorem, 9 kwietnia o godzinie 21:10 zobaczymy nowy odcinek "Przyjaciółek". Co tym razem wydarzy się w hicie Polsatu z udziałem Małgorzaty Sochy, Anity Sokołowskiej, Magdaleny Stużyńskiej i Joanny Liszowskiej? W najnowszej odsłonie serialu dojdzie do trudnej rozmowy między Anką a Pawłem! Strzelecki (Bartek Kasprzykowski) nadal bardzo cierpi po stracie Franka. Pustkę, która po nim została, próbuje sobie wypełnić Tymkiem (Olaf Marchwicki), poświęcając mu swój cały czas. Paweł bez konsultacji z rodzinną proponuje chłopcu, by u nich zamieszkał. Staś (Antoni Borowski) informuje matkę, że w takiej sytuacji on nie będzie nocował w domu. Anka nie może zrozumieć postępowania męża i jego chorobliwego zainteresowania losem nastolatka. Dlaczego Paweł chcąc zagłuszyć wyrzuty sumienia i uszczęśliwić Tymka, niszczy własną rodzinę? Między Strzeleckimi wywiązuje się kolejna awantura o chłopca i pod adresem Anki padają bardzo mocne i bolesne słowa! Jak zakończy się ta trudna rozmowa?

Zobaczcie frament nowego odcinka "Przyjaciółek"!

Paweł wciąż cierpi po stracie syna.