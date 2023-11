Za nami 11. sezon serialu "Przyjaciółki". W życiu Ingi, Zuzy, Anki i Patrycji nie ma miejsca na nudę. Każda z nich wiele razy stanęła na życiowym zakręcie. Nieudane związki, choroby, zdrady - czy dziewczyny kiedyś się ustatkują? Wygląda na to, że... nie! 12. sezon "Przyjaciółek", do którego zdjęcia ruszyły już w maju, zapowiada się bardzo ciekawie. Aktorki wiele zdradziły publikując w mediach społecznościowych zdjęcia z planu. Zobaczcie nasze wideo, aby przekonać się, co czeka nas już jesienią!

Reklama

Reklama

POLECAMY: Na jakiej diecie są serialowe "Przyjaciółki"? Zdziwicie się!