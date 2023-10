Fani muzyki pop na całym świecie wstrzymali oddech, kiedy Madonna została znaleziona nieprzytomna w swoim domu. Wiadomo, że gwiazda spędziła kilka dni na OIOM-ie. Mimo upływu czasu jednak nie czuje się lepiej. Zagraniczne media właśnie podały nowe informacje na temat jej stanu zdrowia.

Stan zdrowia Madonny

Wydawało się, że mimo 64 lat, Madonna jest w świetnej formie. Była niezwykle aktywna w mediach społecznościowych i bez wytchnienia przygotowywała się do wielkiej trasy koncertowej z okazji podsumowania jej ponad 40-letniej kariery. Jak mówił informator "The Sun", upewniała się, że "jej muzyka, jak i światowa trasa nie mają sobie równych". Szybkie tempo i nadmiar pracy okazały się jednak dla niej wycieńczające. Po tym, jak 24 czerwca trafiła do szpitala, jeszcze nie zabrała głosu. Zmartwieni fani z niecierpliwością czekają na kolejne informacje na temat stanu gwiazdy. Najnowsze wiadomości wcale ich nie ucieszą.

Informacji na temat zdrowia Madonny udzielali już jej menadżer oraz przyjaciółka. Wydawało się, że najgorsze już za nią, jednak portal "TMZ" podał teraz, że gwiazda wciąż nie czuje się najlepiej. Podobno nadal nie jest w najlepszej kondycji. Rekonwalescencja nie przebiega tak szybko, jak spodziewali się lekarze. Jeden z informatorów dodał, że Madonna większość czasu spędza w łóżku.

- Wciąż jest słaba i bardzo zmęczona - zdradził informator "TMZ".

Warto dodać, że wciąż nie wiadomo, co z zaplanowanymi koncertami gwiazdy. Pierwsze z wydarzeń powinno się odbyć już za kilka dni, bo 15 lipca. Współpracownicy Madonny jednak nie poinformowali jeszcze fanów o ewentualnych nowych datach show.