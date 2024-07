Transparentne materiały to hit tego sezonu. Przezroczyste bluzki ukazujące bieliznę, długie suknie przez które widać zarys kobiecego ciała, wykańczane tiulem spódnice, które odsłaniają nogi.

Niby wszystko widać, a jednak nie do końca! Ponieważ każdy ma w sobie coś z podglądacza, takie ubrania prezentują się bardzo kusząco.

Pięknie wyglądają bluzki z cienkiego szyfonu, takie jak noszą m.in.: Marina i Joanna Jabłczyńska. Intrygującą zasłonę tworzy marszczona spódnica Joanny Horodyńskiej, albo mini z przezroczystą woalą jak u Julii Pietruchy.

Co ciekawe przezroczystości zostaną z nami jeszcze długo! Na wiosenno-letnich pokazach było ich mnóstwo!

Podoba Wam się ten trend?

kj

Reklama