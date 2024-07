Na wczorajszej gali wręczenia nagród Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta pojawił się tłum gwiazd. Tak wielki, że dawno nie widziałyśmy tylu stylowych gwiazd w jednym miejscu. Wśród nich brylowała Joanna Przetakiewicz w czerni i bieli. Na czerwony dywanie pozowała również Hanna Lis w czerwonej sukience La Manii. Gwiazda telewizji uzupełniła swój look kosztowną torebką Chanel. Cała stylizacja, nie licząc zapewne drogiego zegarka, to ok. 20,000 złotych.

Oprócz nich, można było spotkać Kingę Rusin. Gwiazda w cekinowej spódnicy i białym total looku wyglądała bardzo stylowo. Podobnie, jak Agnieszka Szulim. Dziennikarka TVN wybrała bardziej trendy look. Biały zestaw ze srebrną marynarką bardzo do niej pasował. Nowocześnie i modnie.

