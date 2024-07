Britney Spears przesadziła z Photoshopem?! Wokalistka pochwaliła się na Instagramie fotką, na której pozuje w bikini. Uwagę zwraca jednak ciało artystki. Britney Spears wygląda naprawdę bardzo szczupło, a jej figura przypomina figurę lalki Barbie. Uwagę na to zwrócili jej fani, którzy zaczęli dopytywać się, co stało się z jej ciałem, które wygląda bardzo nienaturalnie. Wcześniej o drastyczne przerabianie zdjęć zostały posądzone Beyonce i Kim Kardashian, które wyszczuplały sobie uda i talię. Jeszcze niedawno Britney Spears zmagała się z kilkoma nadprogramowymi kilogramami, dlatego tak ciężko uwierzyć, że to zdjęcie nie zostało poddane żadnej obróbce graficznej. Celebrytka na pewno schudła w przeciągu kilku miesięcy, ale czy na pewno aż tyle?

