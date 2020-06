Media przekazały dramatyczną wiadomość- w Warszawie doszło do poważnego wypadku z udziałem autobusu miejskiego. Autobus z podróżującymi spadł z wiaduktu na trasie S8 na Wisłostradę. Nie wiadomo, ile dokładnie osób jechało autobusem. Na miejscu są już służby: policja, straż i pogotowie.

Niestety, te pierwsze informacje są bardzo niepokojące. Mamy do czynienia z wypadkiem w którym uczestniczy bardzo wiele osób- mówił reporter tvnwarszawa.pl. Na miejscu tra akcja ratunkowa.

Według medialnych doniesień na miejsce został wezwany również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego-śmigłowiec zabrał do szpitala poszkodowane w wypadku dziecko.

NOWE WIADOMOŚCI ws. wypadku: Autobus spadł z mostu na Wisłostradę: ofiary, kierowca, akcja ratunkowa

Niestety, według najnowszych informacji wynika, że jedna osoba zginęła, a dwadzieścia zostało rannych- sześć osób jest w ciężkim stanie- na antenie TVN24 przekazał Karol Kierzkowski ze Straży Pożarnej.

W autobusie podróżowało ok. 30 osób. Do wypadku doszło przy moście Grota-Roweckiego na trasie S8. Część autobusu spadła z wiaduktu, a pozostała część pojazdu znajduje się na trasie. Straż próbuje jak najszybciej dotrzeć do osób, które wciąż mogą być uwięzione w autobusie. Na miejscu został rozstawiony szpital polowy.

Rzecznik ZTM w rozmowie z dziennikarką TVN24 poinformował, że w wypadku wziął udział autobus linii 186.

W Warszawie doszło do tragicznego wypadku.

Czekamy na szczegóły.

Według pierwszych informacji autobusem podróżowało ok. 30 osób.

Na miejscu pracują służby ratunkowe. Według doniesień medialnych na miejscu zostały rozstawione namioty, aby pomóc poszkodowanym.