Przemysław Saleta ma dość i mówi: “To, co robi teraz PiS, przelało czarę goryczy”. Dlatego znany bokser postanowił wyprowadzić się z Polski, i to daleko…

Reklama

Saleta wyprowadza się z Polski

Co go tak oburzyło w postępowaniu rządzącej partii?

Nienawiść i podziały podkręcane przez polityków, ksenofobia i hejt wszystkiego i wszystkich - mówi w Newsweeku. I dodaje: - Jestem dumny z Polski i tego, że jestem Polakiem, ale wizja kraju, jaką forsuje obecny rząd, dumą już nie napawa.

Jego zdaniem, za sprawą PiS, zbliżamy się do standardów białoruskich. Dlatego postanowił od tego uciec. Wyprowadza się daleko - aż do Tajlandii! Od dłuższego czasu chętnie jeździ do tego azjatyckiego kraju. Dlaczego akurat tam?

Znalazłem tu drugi dom, mam w Tajlandii firmę, pomysły i wyzwania do zrealizowania. A poza tym odpowiada mi pogoda, jedzenie i wszędzie wokół uśmiechnięci ludzie - mówi tygodnikowi.

Perspektywa zamieszkania w miłym klimacie, pod palmami, z pysznym, tanim i aromatycznym jedzeniem, może wydawać się kusząca. A Wy chcieli byście zmienić klimat, również polityczny?

Zobacz także

Przemysław Saleta