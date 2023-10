Już dziś, 21 października o godzinie 17:00, Polsat wyemituje 500. odcinek "Gliniarzy". Przed nami jubileuszowa odsłona hitu, a w nim Przemysław Saleta! To będzie odcinek obfitujący w emocje od pierwszej do ostatniej minuty! Sprawa z jaką tytułowi gliniarze nigdy wcześniej się nie konfrontowali, a w której stawką jest życie kogoś bardzo im bliskiego! W pięćsetnym odcinku „Gliniarze” dostaną najtrudniejszą jak dotąd sprawę kryminalną, która stanie się wyjątkowo niebezpieczną. Będzie od nich wymagała ogromnego zaangażowania, bardzo intensywnych działań w różnym zakresie i w ekstremalnie krótkim czasie, dlatego aż dwa zespoły policyjnych detektywów połączą swoje siły pod nadzorem komendanta. Uzbrojeni i zamaskowani napastnicy żądają pojawienia się naczelnika Zarębskiego, którego następnie uprowadzają. W toku śledztwa detektywi przenikają do gangsterskiego półświatka. Jaką rolę w tym śledztwie odegra Artur Król (Przemysław Saleta)? Tego dowiemy się już dziś po południu!

Zobaczcie gorący zwiastun jubileuszowego odcinka serialu "Gliniarze"!

Przemysław Saleta w serialu "Gliniarze" zagra Artura Króla.