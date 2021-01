3-letni synek gwiazdy "Lady Pank" jest ciężko chory! Przejmujący apel Jana Borysewicza

"Lady Pank" to jeden z najpopularniejszych polskich zespołów, który istnieje już od lat wczesnych lat 80. i mimo upływu lat, wciąż ma wiernych odbiorców. Teraz do swoich fanów zaapelował jeden z założycieli, a także liderów muzycznej grupy - Jan Borysewicz. Niestety, okazuje się, że zaledwie 3-letni synek Andrzeja Łabędzkiego, który przez lata grał w "Lady Pank", zmaga się z poważną, genetyczną chorobą.

Apel Jana Borysewicza. Ruszyła zbiórka dla synka gitarzysty "Lady Pank"

Fani "Lady Pank" z pewnością pamiętają Andrzeja Łabędzkiego, który od 1994 roku, przez 7 lat, był gitarzystą zespołu i stworzył utwór "Mały rastaman". Niestety, okazuje się, że słynny muzyk właśnie przechodzi dramatyczne chwile, a jego 3-letni synek cierpi na zespół Noonan. Chłopczyka czeka wiele operacji i wymaga stałej opieki lekarzy. Teraz o pomoc swojemu wieloletniemu koledze prosi Jan Borysewicz.

Zapewne pamiętacie Andrzeja Łabędzkiego naszego kolegę, który grał w zespole Lady Pank kilka lat. Mam do was serdeczną prośbę, okażcie dobre serce i pomóżmy Andrzejowi w walce o zdrowie jego ciężko chorego synka. My jako zespół Lady Pank już to robimy. Bądźcie chojni kochani - zaapelował na udostępnionym w mediach społecznościowych nagraniu.

Lider "Lady Pank" postanowił namówić swoich fanów do udzielenia się w zbiórce, która ruszyła na stronie zrzutka.pl, jak podkreślił muzyk, zespół już dokłada własną cegiełkę, by pomóc chłopczykowi. Jak dowiadujemy się z akcji poświęconej Wrzonkowi, zespół Noonan to choroba genetyczna, która objawia się między innymi wadami nerek, niedosłuchem, skoliozą, wadami układu sercowo-naczyniowego czy niskorosłością. U synka Andrzeja Łabędzkiego, tuż po narodzinach, zdiagnozowano nieprawidłowości w budowie serca, obniżone napięcie mięśniowe czy opóźnienie rozwoju fizycznego. Jak podkreślił były gitarzysta "Lady Pank", bez wsparcia osób trzecich nie dadzą sobie rady:

Mimo, iż od trzech lat pracujemy ponad siły, robimy wszystko co w naszej mocy, boję się, że bez Waszego wsparcia nie damy rady pomóc Wawrzusiowi w takim stopniu, jak to jest możliwe. Z całego serca, chociażby za myśl o nim, dziękuję.

Rodzina wciąż wierzy, że 3-latek w przyszłości będzie mógł prowadzić normalne życie - skończyć szkołę, dostać pracę, założyć rodzinę. Pomożecie?

Zobacz także: Panasewicz kończy dzisiaj 60 lat! Jak wokalista Lady Pank zmienił się od czasów debiutu? WIDEO

W mediach społecznościowych Jana Borysewicza pojawił się apel do fanów "Lady Pank". Artysta w poruszającym nagraniu, zwrócił się do nich o pomoc dla synka wieloletniego gitarzysty zespołu.

Andrzej Łabędzki grał w zespole "Lady Pank" w latach 1994-2001.