MAx Factor - Wild Mega Volume Maskara

Wznieś się na wyżyny i zbuduj niesamowitą objętość dzięki nowej maskarze Max Factor WILD MEGA VOLUME: została specjalnie stworzona do tego by przenieść twoje rzęsy na następny poziom! Ta innowacyjna maskara od Max Factor natychmiast przyciemnia i podkreśla wygląd każdej rzęsy dzięki nieustraszonej szczoteczce Amplifier. Formuła zawiera miękkie włókna, które idealnie przywierają do szczoteczki w kształcie klepsydry.

Cena ok. 35 zł