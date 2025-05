Dorota Rabczewska, znana jako Doda, po raz kolejny udowodniła, że scena to jej żywioł. Występ artystki podczas Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie nie tylko poruszył publiczność, ale także wywołał emocje w jej najbliższych. Niedługo po koncercie Doda opublikowała na Instagramie wyjątkowe nagrania głosowe od mamy, Wandy Rabczewskiej. Kobieta nie kryła wzruszenia i dumy z córki. Całą sytuację – w swoim stylu – uzupełnił krótki, ale wymowny komentarz ojca, Pawła Rabczewskiego.

Cześć Doroniu, powiem ci, że tata cały czas słucha ten twój cały występ z Sopotu i mówi: 'Ależ ta Dorotka nasza to zdolna bestia.' I po prostu bez przerwy to ogląda i słucha i mówi, że ty się po prostu rozwijasz. Jesteś coraz lepsza. Coraz lepsza. No ale powiem ci Doroniu, że to było naprawdę piękne, dobre, urocze. Po prostu to było naprawdę takie urocze, że no takie ze smakiem to wszystko było

mówiła z dumą i czułością.