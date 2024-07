Klasycznie, minimalistycznie i elegancko, czyli to co Victoria Beckham zaprezentowała na sezon jesień-zima 2012/13 podczas modowej imprezy Mercedes-Benz New York Fashion Week.

Reklama

Jej najnowsza kolekcja to przede wszystkim dopasowane sukienki o długości za kolano, które przypominają odrobinę modę okresu wojennego. Modne już od jakiegoś czasu kołnierzyki i oraz kozaki stylizowane na motocyklówki w połączeniu z grubymi skarpetami.

Stroje z jesienno-zimowej kolekcji Victorii Beckham nadadzą się doskonale zarówno na szybki lunch z przyjaciółką, wieczorne spotkanie biznesowe, a nawet na weekendową wycieczkę.

Elegancja i praktyczność.

Reklama

jm