Promocja w Rossmannie -55 proc. na kosmetyki do makijażu właśnie wystartowała! Od dzisiaj, 19 kwietnia, do 30 kwietnia będzie można kupić tanie produkty do make-upu: kredki do oczu i brwi, szminki, pomadki ochronne, pudry, podkłady, cienie do powiek czy nawet lakiery do paznokci. To doskonała okazja, żeby uzupełnić swoją kosmetyczkę, przetestować nowości lub drogie kosmetyki, które teraz można kupić 55 proc. taniej. Co musicie wiedzieć o promocji, zanim rzucicie się w wir zakupów?

Zasady i regulamin promocji -55 proc. w Rossmannie

Rossmann udostępnił na swojej stronie internetowej regulamin promocji, z którego wynika, że akcja "Wybierze swój trend. -55 proc. na produkty do makijażu" jest skierowana wyłącznie do uczestników Klubu Rossmann. Potrwa od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania zapasów w drogeriach. Z akcji można korzystać, kupując kosmetyki na stronie internetowej Rossmanna. Trzeba kupić minimum trzy różne produkty do makijażu o innych kodach kreskowych, żeby wziąć udział w akcji promocyjnej i cieszyć się tanimi zakupami.

Ponadto, jeden uczestnik Klubu Rossmann może skorzystać z 55 proc. rabatu maksymalnie trzy razy. Należy także pamiętać, że rabat jest naliczany od ceny regularnej i nie łączy się z innymi rabatami w drogerii.

Zmieniłaś zdanie po zakupie kosmetyków w promocji w Rossmannie? Niestety, nie możesz ich zwrócić! Według regulaminu, produkty zakupione w czasie akcji promocyjnej -55 proc. nie podlegają zwrotom lub wymianom. Inaczej jest w przypadku zakupów online - tu można odstąpić od umowy sprzedaży.

Co warto kupić w promocji w Rossmannie?

Już podpowiadamy! W naszej galerii znajdziecie najlepsze kosmetyki, które zostały objęte promocją -55 proc. w Rossmannie i które zdecydowanie warto mieć. Za każdy produkt zapłacicie mniej niż 10 zł! Na naszej must have liście znalazły się produkty różnych marek, m.in. Rimmel, Maybelline czy Bell. Zobaczcie poniżej galerię zdjęć.