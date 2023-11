Sieć hoteli Vienna House słynie z niestandardowych pomysłów i oferuje swoim gościom unikatowe doświadczenia w oryginalnych wnętrzach swoich hoteli. W te wakacje proponuje coś więcej, ale tylko dla wtajemniczonych. Podróżnicy, który zrobią rezerwację bezpośrednią na www.viennahouse.com i skorzystają z promocji #SpeakeasySummer otrzymają dostęp do ekskluzywnych usług i do tego 25% zniżki na pobyt. Co to za usługi? To tajemnica. Tego zainteresowani dowiedzą się dopiero w hotelu przy zameldowaniu!

Reklama

Wyjątkowe, wakacyjne doświadczenia

Mat.prasowe

O co w tym wszystkim chodzi? Przede wszystkim o zbieranie ekscytujących doświadczeń i poczucie wyjątkowości. Goście, którzy skorzystają z promocji #Speakeasy Summer, na miejscu w hotelu poznają specjalne hasło. Upoważni ich ono do skorzystania z oferty, której nie jest ogólnie dostępna. Te „ukryte propozycje” będą się zmieniać w trakcie trwania kampanii, żeby goście ciągle byli ciekawi.

Mat.prasowe

Dodatkowo promocja #Speakeasy Summer to 25 % zniżki na noclegi, plus śniadanie oraz dostęp do strefy spa i fitness w hotelu. Ofertę można rezerwować bezpośrednio na stronie www.viennahouse.com w terminie 01.07 – 15.08 i dotyczy pobytów we wszystkich hotelach Vienna House w Polsce i za granicą do 30.08.2019. Można więc się wybrać na citybreak do Krakowa, Łodzi, Katowic, Warszawy, spędzić urlop w odnowionym Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje, zwiedzić Berlin czy Pragę, jak również zabrać dzieci do Legolandu w Günzburgu – to tylko kilka przykładów.

Bar speakeasy - co to jest?

Mat.prasowe

Bary speakeasy pojawiły się po raz pierwszy w USA w czasach Prohibicji, jednakże w ostatnich latach ten koncept zyskuje na popularności na całym świecie. Są znane jako ekskluzywne miejsca (o których nie można się dowiedzieć z reklam czy billboardów), które nie mają szyldów i wymagają hasła, żeby do nich wejść. Ta moda dopiero dociera do Polski, a Vienna House przeciera nowe szlaki.

Vienna House koncentruje się przede wszystkim na miejskich i biznesowych hotelach w Europie, jednak w grupie są też resorty. Niebawem sieć pojawi się także w Azji Południowo-Wschodniej. Do grupy należą obiekty linii Vienna House, Vienna House Easy i Vienna House R.evo. Unikalne hotele miejskie Vienna House prowadzone są w ekskluzywnym standardzie i łączą w sobie ponadczasowy wystrój z elegancją. Koncepcja obiektów Vienna House Easy stawia na swobodny wystrój, niezobowiązującą atmosferę i naturalność. Vienna House R.evo to rewolucja hotelowa dla miejskiego stylu życia: połączono funkcjonalność hotelu, elastyczność apartamentów i indywidualność prywatnego mieszkania. W Vienna House liczy się niekończące się odkrywanie, europejska atmosfera i nowoczesna gościnność.

Mat.prasowe

W Polsce sieć posiada aktualnie 4 hotele Vienna House (Vienna House Andel’s Cracow i Lodz, Vienna House Mokotow Warsaw i Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje) oraz 2 obiekty Vienna House Easy (w Krakowie i Katowicach). W 2022 r. planowane jest otwarcie Vienna House Easy Wroclaw.

Mat.prasowe

Te wakacje będą niezapomniane!

Reklama

Materiał powstał we współpracy z siecią hoteli Vienna House