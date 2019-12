1 / 5

Co obejrzeć w Wigilię 2019?

Filmy świąteczne:

Magiczne sanie - TVP1, godz. 12:00

Dzień bałwana - TV Puls, godz. 12:10

Dziewczynka z zapałkami - TV Puls, godz. 13:45

Moi przyjaciele Tygrys i Kubuś: Gwiazdka superdetektywów - Puls 2, godz. 14:20

Piesek pod choinkę - TVP1, godz. 14:50

Królewskie święta - Puls 2, godz. 14:55

Barbie: Idealne Święta - Puls 2, godz. 15:10

Miłość na święta - TVP2, godz. 16:25

Renifer Niko ratuje brata - Puls, godz. 16:30

Świąteczna historia - TV Puls, godz. 16:40

Opowieść wigilijna - TV Puls, godz. 18:10

Magiczne święta - TVP2, godz. 18:30

Kevin sam w domu - Polsat, godz. 20:00

Listy do M - TVN, godz. 20:00

To właśnie miłość - TVN7, godz. 20:00

Święty interes - Puls 2, godz. 21:00



Filmy:

Marley i ja: Szczenięce lata - Polsat, godz. 8:25

Marley i ja - Polsat, godz. 10:20

Strażak sam i wielki pożar w Pontypandy - Puls 2, godz. 11:00

Asterix i Obelix kontra Cezar - TVP2, godz. 11:55

Vinci - TVN, godz. 15:30

Iniemamocni - Puls 2, godz. 17:30

Protektor - TV Puls, godz. 20:00

Legionista - TV Puls, godz. 21:50

Dlaczego on? - Polsat, godz. 22:15

Władcy umysłów - TVN, godz. 22:20

Listy do Julii - TVP2, godz. 20:10

W samym sercu morza - TVN7, godz. 22:45

Muzyka ciszy - TVP1, godz. 23:30



Koncerty świąteczne:

Kolędowanie z Fundacją Polsat - Polsat, godz. 12:00

Wielkie kolędowanie z Polsatem - Święta Lipka 2018 - Polsat, godz. 13:45

Wielkie kolędowanie z Polsatem - Warszawa - Polsat, godz. 14:45

Hej, w dzień narodzenia... w Pelplinie - TVP2, godz. 15:25

Jasnogórskie kolędowanie z Polsatem - Polsat, godz. 15:45

Wielkie kolędowanie z Polsatem - Warszawa 2019 - Polsat, godz. 16:45

Kolędowanie z Fundacją Polsat 2019 - Polsat 2, godz. 17:00

Rodzinne kolędowanie na Jasnej Górze - TVP1, godz. 17:30

Najpiękniejsze kolędy - TVN, godz. 17:40

Jaka Wigilia, taki cały rok - TVP1, godz. 20:20