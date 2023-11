W najbliższą sobotę gościem specjalnym odcinka programu „My3” będzie znany i lubiany bohater „Pierwszej Miłości” – Łukasz Płoszajski. Tym razem nie w roli aktora, a w roli mentalisty, bo właśnie odgadywanie myśli człowieka jest jego drugą obok aktorstwa, pasją. Gwiazdor zdradzi dziewczynom na czym polega czytanie w myślach ludziom i jak to robi:

„Cała zabawa polega na tym, żeby umieć odczytać to o czym myśli druga osoba, żeby umieć sterować zachowaniem drugiej osoby i możemy dzięki temu na przykład przepowiadać przyszłość. Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek odgadnąć o czym myśli druga osoba? … Jeżeli poznamy to w jaki sposób zachowuje się nasz głos, w jaki sposób zachowuje się nasze oczy, nasza twarz, wszystko to czym wyrażamy swoje emocje wówczas możemy zrozumieć kiedy ktoś mówi prawdę, a kiedy ktoś kłamie”.