Produkcja "Tańca z Gwiazdami" ogłosiła te wieści dzień przed półfinałem
Dzień przed półfinałem na instagramowym profilu "Tańca z gwiazdami" pojawiły się nowe wieści! Produkcja podzieliła się nowiną, która wywołałą sporo emocji. Czego możemy się spodziewać w jutrzejszym odcinku tanecznego show? Będzie się działo!
Nie da się ukryć, że "Taniec z Gwiazdami" z edycji na edycję zyskuje na popularności. Nic dziwnego - produkcja dba o to by show odbywało się na najwyższym poziomie. Nie inaczej jest w obecnej edycji programu, który wielkimi krokami dobiega ku końcowi. Jak się okazuje, już w niedzielny wieczór możemy się spodziewać wielku niespodzianek.
Niespodzianka w "Tańcu z Gwiazdami"
Bez wątpienia tej jesieni najchętniej oglądanym show jest "Taniec z Gwiazdami". W obecnej edycji produkcja zadbała o gorące nazwiska, które przez minione tygodnie dostarczały nam sporo emocji. Szczególnie gorąco zrobiło się jednak w ostatnim odcinku, kiedy okazało się, że półfinał "Tańca z Gwiazdami" odbędzie się bez Agnieszki Kaczorowskiej. Jej pożegnalna przemowa spotkała się z licznymi, skrajnymi opiniami. Jak się jednak okazuje w najbliższą niedzielę także nie zabraknie emocji. O te zadbała produkcja, która już teraz zapowiedziała, co się będzie działo na roztańczonym parkiecie!
Uwielniana artystka w "Tańcu z Gwiazdami"
Nie da się ukryć, że z tygodnia na tydzień Polsat zaskakuje swoich widzów nowymi niespodziankami. Jak się okazuje nie inaczej będzie tym razem - w półfinałowym odcinku "Tańca z Giwazdami" pojawi się niespodziewana gwiazda! Swoją obecnością zaszczyci nas uwielbiana przez widzów Natalia Muianga, która zwyciężyła 22. edycję programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”:
W jutrzejszym odcinku Tańca z Gwiazdami czeka nas wyjątkowy muzyczny występ 🎤✨ Do jednego z tańców zaśpiewa dla Was Natalia Muianga - zwyciężczyni 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo! 🔥
Informacja ta wywołała entuzjazm pośród fanów tanecznego formatu. Pod postem posypała się lawina pozytywnych komentarzy:
Ale super ❤️
Widzimy Cię Natalia w następnej edycji 😁
Ale czaddd ❤️ Czekam Natalka, bo czuję, że będzie przepięknie
Kto nie może się doczekać jej występu i półfinałowego odcinka? Będzie się działo!
