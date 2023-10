Święta Bożego Narodzenia to czas, który chcemy celebrować z najbliższymi. Możliwość spędzenia ich z rodziną i przyjaciółmi, nieśpieszne kolacje i leniwe śniadania to coś, na co czekamy wiele miesięcy. Bo Święta to przede wszystkim możliwość podzielenia się z innymi radością i ciepłem, szczęściem z tego, że możemy być razem. Jak podziękować im jeszcze lepiej? Wybierając odpowiedni prezent gwiazdkowy.

Biżuteria, która wyraża emocje

Szukając prezentów chcemy, by były wyjątkowe i niepowtarzalne. Powinny również idealnie pasować do obdarowywanej osoby. Czy to zbyt wiele wymagań? Absolutnie nie! Znakiem rozpoznawczym marki Lilou jest personalizacja. Dzięki możliwości dodanie grawerunku na wybranym elemencie biżuterii możesz wyrazić emocje w jedyny i wyjątkowy sposób. Wybieraj wśród wielu wzorów zawieszek, kreując bransoletki i naszyjniki idealnie trafiające w gust najbliższych. Świąteczne kompozycje Lilou pełne są gwiazdek i serc, a jedynie wyobraźnia ogranicza cię przed dodaniem do nich kolejnych perełek czy kwarców.

Lilou to marka stworzona przez Magdalenę Mousson-Lestang z myślą o tworzeniu wyjątkowej biżuterii mogącej wyrażać emocje i uszczęśliwiać noszące je osoby. Modele proponowane przez markę znajdą uznanie w oczach minimalistki, jak również fanki biżuterii w klimacie glamour.

Celebruj ważne chwile z Lilou

Nowa zimowa kolekcja Lilou o nazwie Celebrate zachęca do wspólnego świętowania wyjątkowych chwil. Zainspirowana została kwiatem mniszka - dmuchiwanie jego owoców jest popularną radosną zabawą dziecięcą, często towarzyszy przy tym intencja spełnienia jakiegoś życzenia. Kolekcja składa się z bransolety, którą można spersonalizować osobistym grawerunkiem, pierścionków, kolczyków i broszki. Ta ostatnia przeżywa prawdziwy renesans i już niedługo na stałe zagości w modowych trendach, warto więc uprzedzić fakty i podarować ten niesamowity drobiazg jako prezent świąteczny.

„Kolekcja Celebrate nawiązuje do jakże ważnej sfery naszego życia jaką jest spełnianie marzeń oraz odwaga w sięganiu po szczęście. Chciałabym, aby przypominała nam o docenianiu i celebrowaniu chwil, chociażby takich jak czas spędzony w gronie najbliższych czy po prostu piękny dzień” - podkreśla twórczyni marki Lilou Magdalena Mousson-Lestang.

Kolczyki, bransoletka, pierścionek, a może wyjątkowy zestaw? Nie zastanawiaj się dłużej! Lilou to bogactwo wzorów, kolorów i emocji, które możesz wyrażać na wiele sposobów!

Artykuł powstał z udziałem marki Lilou