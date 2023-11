Święta to czas, w którym szczególnie chcemy pokazać jak ważni są dla nas bliscy. Szukasz prezentu dla mamy, siostry, przyjaciółki, dziewczyny albo żony? Postanowiliśmy wam to ułatwić i przygotowaliśmy nasze propozycje najlepszych podarunków dla niej, które będą nie tylko ładne, ale przydatne oraz doskonale dopasowane jej charakteru. Gwarantujemy, że każdy z nich sprawi jej ogromną radość i szeroki uśmiech na twarzy!

Prezenty dla domatorki

Mat. prasowe

Ramka Zara Home - 89,90 zł, Poduszka H&M Home - 39,90 zł, Kubek Home&You - 27 zł, Opaska na oczy - 49,90 zł, Tablet HUAWEI MediaPadm5 Lite 10 LTE.

Jeśli obdarowywana przez ciebie osoba jest typem domatorki, podaruj jej coś co umili jej czas spędzany w domu. Stylowy kubek, świeca zapachowa lub elegancka ramka zawsze się przydaje, a dodatkowo cieszy oko. Natomiast poduszka z misiem i opaska na oczy w kształcie królika będą idealne dla śpiocha. Fankę filmów i seriali na pewno uraduje pakiet IPLA FILMY I SERIALE, w którym znajdują się, aż 24 kanały filmowo-serialowe online m. in. 4 kanały AXN, 5 kanałów FilmBox, Comedy Central Polska HD. A także wciągające seriale oraz najlepsze filmy. Domatorce spodoba się również tablet HUAWEI MediaPad M5 Lite z rysikiem dostępny w Plusie i Cyfrowym Polsacie z abonamentem od 40 zł i Internetem Bez Końca*. Tablet posiada znakomity 10,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD, dzięki czemu nic jej nie umknie podczas oglądania ulubionych filmów lub grania w gry. Tablet został wyposażony w stylowe pióro M Pen lite, które umożliwia sporządzanie osobistych notatek na ekranie tabletu oraz tworzenie własnych rysunków. Twoja domatorka będzie zachwycona!



Prezent dla miłośniczki kosmetyków

Mat. prasowe

Zestaw prezentowy Benefit Cosmetics - 179 zł, Zestaw mini balsamów Korrer - 125 zł, Chłodzące płatki pod oczy NPW - 29 zł, Maseczka Liftingująca Chin&Cheek Magicstripes - 45 zł, Zestaw do kąpieli Sephora Collection - 69 zł.

Kosmetyki to coś co kocha większość kobiet, a szczególnie te w pięknych opakowaniach. W tym roku świąteczne, kosmetyczne zestawy prezentowe naprawdę zachwycają! Fanki makijażu będą oczarowane zestawem od Benefit Cosmetics, w którym znajdują się bestsellery marki w mini formatach – tusz do rzęs BadGal Gang!, pomadka They’re Real!, kultowy bronzer Hoola, żel do brwi Gimme Brow + oraz podwójne cienie do powiek They’re Real!. Na prezent do pielęgnacji twarzy szczególnie polecamy maseczkę Lifintingującą Chin&Cheek od Magicstripes, którą uwielbia sama Heidi Klum. Na sińce pod oczami najlepsze będą żelowe, chłodzące płatki pod oczy w słodkim opakowaniu z serduszkiem. Innym pomysłem jest zestaw 6 mini balsamów od słynnej greckiej marki Korres lub świąteczna kosmetyczka Sephora Collections, która zawiera duet przygotowujący na świąteczne przyjęcia: rozpuszczającą się galaretkę pod prysznic, nawilżające mleczko do ciała oraz myjkę w kształcie kwiatu.



Prezent dla fanki kultury

Mat. prasowe

Film na DVD "Zimna Wojna" - 37,90 zł, Książka "Tatuażysta z Auschwitz" - ok. 30 zł, Telefon HUAWEI P20 Lite, Płyta Dawid Podsiało "Małomiasteczkowy" - 37 zł, Dekoder EVOBOX LITE.

Jeżeli bliska Ci kobieta uwielbia kulturę, koniecznie podaruj jej coś z tej listy! Poruszająca książka „Tatuażysta z Auschwitz” na pewno zapadnie jej na długo w pamięci, tak jak i obsypany nagrodami film Pawła Pawlikowskiego „Zimna Wojna”. Dobrym pomysłem jest również nowa płyta Dawida Podsiadło „Małomiasteczkowy”, która ostatnio podbiła wszystkie listy przebojów. Ciekawe programy telewizyjne i filmy to coś co fanki wartościowej rozrywki lubią najbardziej! Dlatego warto rozważyć wyjątkową ofertę w ramach programu smartDOM z abonamentem telewizyjnym z 82 kanałami i abonamentem telefonicznym z telefonem HUAWEI P20 Lite z nielimitowanymi rozmowami, SMSami, MMSami oraz 2 G internetu.* Najnowszy smartfon HUAWEI P20 lite posiada pamięć 4 GB RAM i 64 GB oraz podwójny aparat o rozdzielczości 16 MP i 2 MP . Dzięki niemu można uchwycić wszystkie wyjątkowe chwile np. zrobić relację z koncertu oraz dzielić się nimi ze światem w mediach społecznościowych. Co więcej, z okazji Świąt nie musimy nic płacić przez pierwsze 3 miesiące, a potem już oferta będzie kosztować od 40 zł za miesiąc!



Prezent dla elegantki

Mat. prasowe

Pierścionek Polanska&Co - 99 zł, Bransoletka Rosa - 250 zł, Bransoletka Minti Dot - 120 zł, Kolczyki Mermaid Stories - 379 zł, Kolczyki Kopi - 200 zł.

Piękna biżuteria jest zawsze dobrym pomysłem na prezent dla kobiety. Dlaczego? Ponieważ obdarowana przez nas osoba może mieć ją zawsze przy sobie oraz jest po prostu wyjątkową ozdobą! Na Święta polecamy podarować delikatną, ale niebanalną biżuterię od polskich projektantów. Subtelne kolczyki lub bransoletka będą pasować do każdej stylizacji oraz okazji. Złote kolczyki Kopi w kształcie oczu nadadzą charakteru, a srebrne kolczyki z perłami od Mermaid Stories elegancji. Możesz dobrać do nich pierścionek Polanska&Co i stworzyć wyjątkowy komplet biżuterii z perłami. Delikatne bransoletki na łańcuszki uwielbiają gwiazdy i noszą je niemalże do wszystkiego. Zainspiruj się nimi i podaruj złotą bransoletkę z Rosa lub srebrną z Minti Dot - są wyrafinowane oraz na pewno ucieszą bliską ci kobietę!

