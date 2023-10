Co podarować komuś, kto kocha muzykę i chce jej słuchać zawsze i wszędzie? Wybraliśmy dla ciebie propozycje od Huawei, które sprawią radość nawet najbardziej wymagającym melomanom.

Warto podkreślić, że produkty marki tworzą ekosystem, którego sercem jest smartfon. Mówiąc obrazowo „rozmawiają” ze sobą: każde z nich potrafi bardzo dużo, a razem mogą jeszcze więcej i każde z nich jest idealnym prezentem pod choinkę!

Inteligentny głośnik Huawei Sound X

Huawei Sound X to nie jest pierwszy lepszy gadżet. To nagradzane za design cacko, a zarazem coś, co przyniesie radość nawet osobie o słuchu absolutnym: głośnik klasy premium, który odtwarza muzykę w formacie Hi-Res, owoc współpracy z firmą Devialet, a więc jednym z najbardziej cenionych w środowisku audiofilskim producentów sprzętu muzycznego.

Głośnik jest niewielki, ale ma ogromne możliwości: odwzorowuje rzeczywisty, krystalicznie czysty dźwięk, co pozwala użytkownikowi zamienić własny dom w salę koncertową.

Kształt Huawei Sound X nie jest przypadkowy. Sprzęt ma wyjątkowe źródło dźwięku Hi-Fi 360’, dzięki któremu muzyka dosłownie opływa słuchaczy z każdej strony. Sześć głośników pełnozakresowych wypełnia przestrzeń pięknym, bogatym brzmieniem. Głośnik korzysta z zaawansowanej technologii, jednak jego obsługa jest bardzo prosta: urządzenie pozwala na bezprzewodowe łączenie z telefonem. Żeby rozpocząć odtwarzanie muzyki, wystarczy przyłożyć smartfon do urządzenia. Gotowe! Sprzęt ma także specjalne czujniki, pozwalające wybudzać i usypiać je gestami dłoni. To tak, jakby się dyrygowało!

Słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds 3i

Prawdziwy meloman nie rozstaje się z muzyką także poza domem, dlatego ucieszy się z pewnością z takiego prezentu.

Słuchawki FreeBuds 3i gwarantują doskonałą jakość dźwięku i mają funkcję redukcji szumów aż o 32 decybele, dzięki czemu można słuchać muzyki także tam, gdzie jest hałas (np. na ruchliwej ulicy).

Nie ma ryzyka, że wypadną z ucha – dzięki komfortowym wkładkom dousznym pozostają na miejscu niezależnie od tego, co właśnie robi użytkownik. Etui pełni funkcję powerbanka, co oznacza, że można słuchać ulubionych piosenek lub koncertów nawet 14 i pół godziny! I jeszcze jedno: można w nich bez obaw w nich zmoknąć, nie ulegną uszkodzeniu!

Huawei FreeBuds Pro

Szukasz na prezent słuchawek z półki premium? Słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds Pro właśnie takie są.

Mają funkcję inteligentnej, dynamicznej redukcji szumów, która umożliwia nie tylko zredukowanie hałasu w tle nawet o 40 decybeli, ale też identyfikuje rodzaj szumów i automatycznie przełącza sprzęt na odpowiedni tryb. Np. tryb „świadomość” pozwala słuchać muzyki najwyższej jakości, a jednocześnie przepuszcza dźwięki z otoczenia, np. gdy kolega zza biurka w pracy zacznie z Tobą rozmawiać. Ważne dla osób, które chcą samodzielnie podejmować wszelkie decyzje: trybami można także zarządzać poprzez aplikację.

To jeszcze nie wszystko: słuchawki FreeBuds Pro zapewniają czysty dźwięk także wtedy, gdy wieje silny wiatr. Bez ładowania umożliwiają 7 godzin ciągłej pracy, a dzięki etui, które jest powerbankiem nawet 30! Można je ładować bezprzewodowo.

I jeszcze jedno: podobnie jak w przypadku głośnika Sound X można nimi nawigować przy pomocy gestów, np. dwukrotne „uszczypnięcie” słuchawki pozwala odtworzyć kolejny utwór, a trzykrotne – wrócić do poprzedniego.

