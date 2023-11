Kobiety uwielbiają być obdarowywane pięknymi perfumami i dobrej jakości kosmetykami, dzięki którym czują piękne, eleganckie i zadbane każdego dnia. Święta Bożego Narodzenia to idealny czas, żeby podarować swojej mamie, siostrze lub przyjaciółce magiczne „kosmetyczne pudełeczko”, które umili im zimowy czas. Efektowne i stylowe propozycje kosmetyczne znalazłyśmy w tym roku w perfumerii Douglas. Trzeba przyznać, że Douglas stawia nie tylko na jakość proponowanych produktów, ale również stylowe i eleganckie opakowania, które dopełniają całości. Udając się do perfumerii Douglas możesz, skomponować naprawdę magiczne i fascynujące zestawy, w wyjątkowo przystępnych cenach. O to czym się kierować podczas wyboru prezentów świątecznych zapytaliśmy specjalistkę - Główną ekspertkę od spraw pielęgnacji marki Douglas – Monikę Mantewkę:

Żel pod prysznic, olejek do kąpieli czy balsam do ciała - każda z nas ma te produkty w swojej łazience. Zazwyczaj są jednak kupowane „na szybko”, bez zastanowienia. Nie myślimy przy tym, czy to co kupujemy jest właściwe dla naszej skóry i czy posiada jakieś dodatkowe walory. Dlatego uważam, że są to świetne produkty na prezent. Osoby, które je kupują nie zastanawiają się nad tym, do jakiej skóry są przeznaczone. Szukają raczej takich, które różnią się od tych których używają, na co dzień. Często wybierają produkty, z których możemy stworzyć swoje domowe SPA. Dlatego polecam wszelkie produkty do ciała, jako produkty na prezent.

Kolorowe cuda?

Nie masz pomysłu co kupić swojej siostrze lub przyjaciółce? Przecież to oczywiste, że oprócz produktów do pielęgnacji, kosmetyki do makijażu będą najlepszym rozwiązaniem. Naszym zdaniem to strzał w dziesiątkę! A jeśli jeszcze dołożysz zestaw pędzli w pięknej kosmetyczce, All Over Makeup Brush Set za jedyne 69 zł, to jesteśmy przekonane, że prezent będzie udany! Fanki różów do policzków ucieszą się z palety różów Cheeks In Love Palette za 49 zł. Jest to 6 idealnych odcieni, które lekko się noszą i delikatnie łączą się ze sobą! Dla wszystkich, którzy preferują bardziej bezpieczne rozwiązania, zdecydowanie lepszym wyborem będą zestawy pielęgnacyjne. Możesz sama skomponować użytkowy zestaw do pielęgnacji Douglas Home SPA złożony z wybranych kilku produktów albo podarować już gotowy zestaw Day at the Spa Set za 139 zł. Inny pomysł? Set zapachowy Funky Flower za 85 zł. Owocowy, FUNKY FLOWER to idealny zapach dla osoby, która lubi egzotyczny koktajl mango i ananasa, delikatnie doprawiony nutą eleganckiej róży. Te piękne opakowania na pewno zachwycą obdarowaną osobę!

Coś dla Niego!

Prezent świąteczny dla mężczyzny sprawia Ci kłopot? Perfumeria Douglas na pewno pomoże Ci szybko i sprawnie skompletować interesujący podarunek. Jeśli twój mężczyzna jest amatorem szybkiej jazdy, dobrych samochodów oraz kosmetyków. Koniecznie wybierz dla niego zestaw zapachowy Mercedes-Benz XMAS 18 Select. Autorem tej promiennej kompozycji jest francuski mistrz perfumiarstwa Olivier Cresp. Zapach bazuje na nutach ambroksu, piżma i paczuli, które zapewniają mu wyjątkową trwałość. Zestaw zawiera: wodę toaletową oraz dezodorant w sztyfcie, a wszystko w cenie 269 zł. Świetnym wyborem będą również zestawy Douglas, nam wyjątkowo przypadł do gustu Shaving Set, który na pewno przyda się twojemu mężczyźnie.

Coś eleganckiego?

Jeśli szukasz prezentu dla wymagającej eleganckiej kobiety, która doskonale zna najnowsze trendy, śledzi nowości kosmetyczne i zapachowe, często podróżuje. Perfumeria Douglas na pewno Ci w tym pomoże. Piękny zestaw Black Opium Yves Saint Laurent z wodą toaletową oraz miniaturowym tuszem do rzęs i kredką to prezent, który ucieszy nawet najbardziej wymagającą kobietę! Perfumy Black Opium to zdecydowanie zapach tego sezonu, dlatego pokocha go każda trendsetterka, a miniaturki kosmetyków będzie mogła mieć zawsze w torebce. Polecamy również kulę do kąpieli dla stylowej damy – Bath Fizzer. Taka zimowa kąpiel z dodatkiem Bath Fizzer, zmieni twój wieczorny rytuał w szampański poczęstunek. Pamiętaj, że jeśli już kompletnie nie masz pomysłu na prezent, zainwestuj w zestaw do pielęgnacji twarzy Douglas Aqua Focus. Nawilżające produkty z tej serii, będą świetnym podarunkiem dla każdej kobiety, przeznaczone są bowiem dla wszystkich typów cer i są doskonałym wsparciem w codziennej pielęgnacji! Powodzenia!

Kup misia i pomóż dzieciom

Czemu by nie połączyć prezentu dla bliskich z pomocą dla potrzebujących? W perfumeriach Douglas rozpoczyna się ogólnopolska akcja charytatywna we współpracy z Fundacją „Spełnione Marzenia”. Podaruj świątecznego misia Douglas Collection, a cały dochód z ich sprzedaży Douglas przeznaczy na wsparcie Fundacji "Spełnione Marzenia". Wspólnie wyremontują świetlicę na oddziale hematologii i onkologii dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala w Kielcach. Pamiętaj – pomaganie jest wspaniałe. Szczególnie w Święta!

