Niedługo Walentynki, a ty jeszcze nie masz prezentu dla swojego ukochanego? W tym roku podaruj mu coś naprawdę wyjątkowego, co wywoła u niego dziecięcą radość! Nie kupuj kolejnych perfum czy zegarka. Postaw za to na emocje i wspólne spędzanie czasu. Przedstawiamy propozycje niebanalnych prezentów dla twojej drugiej połówki, które pokażą, że znasz jego wszystkie marzenia i pragnienia!

Prezent dla wielbiciela adrenaliny

Większość mężczyzn uwielbia wyzwania oraz adrenalinę, dlatego Walentynki 2019 nie mogą być nudne! Co go naprawdę uszczęśliwi? Voucher na strzelnicę, gokarty, skok na bungee albo jazda luksusowym samochodem. Taki prezent na pewno zostanie na długo w jego pamięci! Faceci uwielbiają robić wspólnie ze swoją partnerką odważne rzeczy, więc może warto wykorzystać taką okazję i spróbować czegoś nowego? Dla mniej szalonych facetów polecamy romantyczną kolację w ciemnościach.

Prezent dla fana piłki nożnej

Faceci kochają piłkę nożną! Już 12 i 13 lutego rozpoczyna się faza pucharowa Ligi Mistrzów UEFA, rozgrywek, które śledzi każdy fan piłki! Twój mężczyzna będzie na pewno bardzo szczęśliwy, jeśli w te Walentynki podarujesz mu pakiet Polsat Sport Premium z kanałami, które pokazują Ligę Mistrzów. Pakiet jest dostępny w Cyfrowym Polsacie, w ofercie abonamentu w sieci Plus oraz w IPLI. Każdy z rozgrywanych meczów obejrzycie na żywo, razem z profesjonalnym komentarzem dziennikarzy w studiu sportowym w super oprawie wizualnej. Szykują się ogromne emocje - są to rozgrywki, w których swój talent pokazują najpopularniejsi i najlepsi piłkarze świata. Dla każdego coś miłego - gdy on będzie pochłonięty oglądaniem meczu, ty będziesz mogła popatrzeć na przystojne gwiazdy futbolu :)



Prezent dla romantyka

Z okazji Walentynek warto poświęcić trochę czasu i zrobić prezent własnoręcznie. Wiele osób o wiele bardziej docenia takie podarunki, niż te zakupione w sklepie! Jeśli twój ukochany jest romantykiem, stwórz dla niego album z waszymi wspólnymi zdjęciami. Warto pod każdym zdjęciem napisać z czym ci się kojarzy albo dodać śmieszny podpis. W ten sposób pokażesz mu, że jak bardzo cieszysz się i doceniasz, że jest w twoim życiu.

Prezent dla podróżnika

Walentynki warto potraktować jako pretekst do weekendowego wyjazdu. Możesz kupić tanie bilety lotnicze i polecieć zagranicę na tzw. city break albo „porwać” ukochanego gdzieś w Polskę. Wszystko zależy od tego, co lubicie – czy jesteście fanami dużych miast, sportów zimowych, a może przyrody? Dzięki takiej wycieczce twój mężczyzna odpocznie od codziennego stresu i spędzicie czas tylko we dwoje.

A wy już macie prezent na Walentynki 2019 dla swojej drugiej połówki?

