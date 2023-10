Święta to czas, w którym chętnie obdarowujemy się upominkami. Czy istnieje prezent idealny, który spodoba się każdemu? Kluczem do udanej niespodzianki jest dopasowanie podarunku do upodobań i zainteresowań wybranej osoby. Twoja mama lub przyjaciółka uwielbia sport i wszelkie aktywności? Wycieczka do SPA po aktywnym dniu to niezły pomysł, ale znacznie lepiej postawić na prezent, który zapewni jej wygodę, dodatkowy wyrzut adrenaliny czy usprawni ulubiony trening. Zebraliśmy kilka propozycji, które na pewno przypadną do gustu aktywnej kobiecie.

Reklama

Sprzęt sportowy

Adobe Stock

Do wykonywania wielu dyscyplin sportu potrzebne są odpowiednie dodatki. Ciężko ćwiczyć jogę bez dobrej, wytrzymałem maty lub biegać bez dostosowanych do tej aktywności butów. Przyjrzyj się osobie, którą chcesz obdarować – czy na pewno ma wszystkie niezbędne części garderoby i dodatki? Dla fanki górskich wycieczek lub narciarstwa zawsze przyda się ładna, termiczna bielizna a miłośniczka siłowni z pewnością podziękuje ci za funkcjonalny bidon, zestaw gum oporowych lub wygodne legginsy.

Telefon do zadań specjalnych z akcesoriami

Dzisiejsze smartfony to już nie tylko urządzenia do wykonywania i odbierania połączeń. Wytrzymałe, innowacyjne i szybkie, telefony mogą być świetnym asystentem codziennych aktywności, w tym również tych sportowych. Jaki smartfon będzie najlepszy dla osoby lubiącej aktywny styl życia? Wyróżniający się, lekki i poręczny, a przy tym wytrzymały i ze świetnym aparatem, by uwieczniać kolejne sukcesy.

Mat. prasowe

Do sprzedaży w Polsce wszedł właśnie nowy smartfon Huawei. nova 9 to najnowszy przedstawiciel serii nova, dedykowanej wymagającym, dynamicznym użytkownikom. Wysokiej jakości ekran OLED, wydajna bateria i system aparatów fotograficznych Ultra Vision wyposażony w cztery obiektywy to mieszanka, która z pewnością dostosuje się do aktywnego stylu życia.

Zobacz także

Uzupełnieniem urządzenia jest smartwatch Watch GT 3 i słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick w kobiecym, bardzo oryginalnym etui przypominającym szminkę. Wszystkie trzy sprzęty uzupełniają się, stanowiąc zestaw idealny na prezent.

Mat. prasowe

Huawei Watch GT 3 obsługuje aż 100 trybów sportowych, w tym 19 profesjonalnych dyscyplin, 12 rodzajów aktywności na świeżym powietrzu oraz 7 treningów halowych. Urządzenie rejestruje kluczowe dane takie jak czas trwania treningu, spalone kalorie, tętno, postęp ćwiczeń czy czas regeneracji. Urządzenie obsługuje także ulepszoną technologię TruSeen™ 5+ z całodobowym monitorowaniem pulsu oraz natlenienia krwi SpO2, a także możliwość mierzenia poziomu stresu i jakości snu.

Mat. prasowe

Dopełnieniem zestawu są słuchawki, które dzięki zaawansowanej technologii wygłuszania dźwięków z zewnątrz świetnie sprawdzą się w czasie joggingu, treningu siłowego czy pieszej wycieczki. Oryginalny design słuchawek Freebuds Lipstick również dodatkowo zaskoczy obdarowaną osobę.

Sportowe przeżycie

Adobe Stock

Osoby lubiące aktywny styl życia z chęcią próbują nowości. Nie masz pomysłu na praktyczny prezent? Podaruj przeżycie! Wiele firm organizujących takie wydarzenia ma w swojej ofercie aktywności typu nauka wspinaczki, jazda konna czy lot paralotnią lub w aerodynamicznym tunelu. Możliwość spróbowania swoich sił w nowej dyscyplinie na pewno ucieszy aktywną kobietę, a emocje związane z przeżyciem na długo pozostaną w jej pamięci, tworząc wyjątkowe wspomnienia.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Huawei