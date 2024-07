3 z 4

xXx: Reaktywacja xXx: Return of Xander Cage

Cóż tu dużo gadać, xXx jaki jest, każdy widzi. Główny bohater, miłośnik sportów ekstremalnych, powraca po latach i zjeżdża latem na nartach, sunie na rolkach po autobusie oraz wyskakuje przed wybuchem z samolotu. Dzień jak co dzień. W serii filmów o przygodach potrójnego Iksa jest mnóstwo akcji, a praktycznie nie ma sensu, więc jest to kino tylko i wyłącznie dla amatorów takiej rozrywki. Skrojone według wszelkich wykresów pomagających zdobyć jak największą widownię: dzięki nim zatrudniono m.in. gwiazdę Bollywood Deepikę Padukone, chińskiego gwiazdora Donniego Yena oraz jednego z najlepszych piłkarzy świata Neymara. Nie ma w tym przypadku, gdyby na Grenlandii mieszkało sto milionów ludzi, to na pewno zatrudniono by też Eskimosa.

Świat jest zagrożony. Pomóc może jedynie Vin Diesel.

Werdykt: Niewiarygodna akcja

Zwiastun: