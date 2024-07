4 z 4

Jak zostać kotem Nine Lives

Tomasz Kot w roli kota? Brawo! Już sam ten pomysł zachęca do sprawdzenia, jak jeden z najlepszych polskich aktorów poradził sobie w roli futrzaka. Co prawda tylko głosowo, ale i tak brzmi (nomen omen) ciekawie. A co z resztą filmu?

"Jak zostać kotem" to typowa familijna opowieść z morałem, w której wykorzystano ograny w kinie motyw zamiany ciał. Byli już mężczyźni w ciele dziecka, kobiety w ciałach mężczyzn, faceci w skórze psa, czas na kota. Kot jest niewątpliwym ulubieńcem tzw. internetów, a kocie filmiki osiągają na Youtube milionowe odsłony. Jeśli do kina wybierze się co dziesiąty miłośnik takiej rozrywki - sukces gwarantowany.

Tom Brand (Kevin Spacey) jest zapracowanym biznesmenem, który nie ma czasu dla swojej rodziny i nie przepada za kotami. Będzie jednak musiał zrewidować swój sposób na życie, gdy niespodziewanie zostanie kotem. Tomaszem Kotem.

Werdykt: Komedia dla całej rodziny

Zwiastun: