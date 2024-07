4 z 5

Zwierzęta nocy Nocturnal Animals

"Zwierzęta nocy" zdążyły zachwycić widzów wszędzie, gdzie do tej pory były wyświetlane. Czy to na festiwalu w Wenecji, gdzie film Toma Forda zdobył Srebrne Lwy, czy to u nas na American Film Festival. Teraz film trafia do regularnej dystrybucji i nawet jeśli nie zachwyci wszystkich, to z pewnością można go uznać za najmocniejszą propozycję spośród wszystkich weekendowych premier. "Zwierzęta nocy" łączą w sobie wszystko, co tygrysy lubią najbardziej – thriller, melodramat, kino zemsty – do wyboru do koloru.

Bohaterką filmu jest właścicielka galerii (Amy Adams), która przed laty opuściła męża, niespełnionego pisarza (Jake Gyllenhaal). Teraz w jej ręce dostaje się napisana przez niego książka, która przeraża ją ilością opisanej w niej przemocy. Co dalej? Lepiej nie być zbyt ciekawskim i przekonać się już w kinie.

Werdykt: Najmocniejsza propozycja weekendu

Zwiastun: