Braveheart - Waleczne Serce Braveheart

Nie, to nie jest pomyłka. Jeśli wierzyć zapowiedziom dystrybutorów, do kin ponownie ma trafić największe reżyserskie dzieło Mela Gibsona "Waleczne serce". Okazja do tego jest dobra, bądź co bądź cały świat mówi właśnie o triumfalnym powrocie Gibsona filmem "Przełęcz ocalonych", więc warto pójść za ciosem. Szczególnie że, mimo powstania w 1995 roku, "Waleczne serce" nie zestarzał się praktycznie wcale (po tym najlepiej poznać wielki film) i nawet jeśli co pół roku można obejrzeć go w telewizji, to jednak duży ekran w przypadku tego filmu robi ogromną różnicę. Nie mówiąc o tym, że we współczesnym kinie trudno znaleźć podobny rozmach.

Bohaterem "Walecznego serca" jest Szkot William Wallace (Mel Gibson). Tragiczne wydarzenia pchają go na czoło rebelii przeciwko angielskim ciemiężcom. Jest romans, jest wojna - takie połączenie zapewnia rozrywkę dla każdego, bez względu na płeć.

Werdykt: Klasyka kina

Zwiastun: