McImperium The Founder

Filmy biograficzne aktualnie zawojowały kino i nic nie wskazuje na to, by miało się to szybko zmienić. Nie ma co narzekać, bo to zawsze dobra okazja do tego, żeby czegoś dowiedzieć się o świecie. Np. tego, jakie były początki jednej z najpopularniejszych obecnie marek na świecie – McDonald's.

W roli głównej Michael Keaton, który wcześniej wystąpił w dwóch filmach – "Bridman" i "Spotlight" – które rok po roku otrzymały Oscara dla najlepszego filmu. W tym roku oczekiwania były podobne, ale skończyło się klęską, bo "McImperium" nie otrzymało nawet ani jednej nominacji. Nie jest to jednak powód do tego, by ominąć ten film Johna Lee Hancocka, który zapowiada się na porządny kawałek kina z wszystkim, co potrzeba do interesującej historii. Jej bohaterem niejaki Ray Kroc, który w nie zawsze uczciwy sposób sprawił, że o popularnej sieci fast foodów zrobiło się głośno.

Werdykt: Bardzo porządne kino

Zwiastun: