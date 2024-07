W Egurrola Dance Studio w konstancińskiej Starej Papierni odbył się pokaz mody nowej marki Try The Truth. Kolekcja stworzona przez Annę Adamiak i Mariusza Szymojko doskonale sprawdzi się podczas wielu okazji. Jedwabne kreacje w klasycznym kroju pasować będą na wielkie wyjścia. Sukienki z transparentnymi wstawkami i koronką to coś dla miłośniczek kontrolowanej ekstrawagancji. A ta w tym sezonie jest czymś jak najbardziej wskazanym.

Reklama

O fryzury modelek zadbało Studio Fryzur Mariusza Szymojko. Kreacje Try The Truth uzupełnione zostały biżuterią Diamonds International Corporation oraz butami pochodzącymi z kolekcji Aldo. O dobre samopoczucie gości zadbali również: restauracja indyjska Ganesh, firma Catering Group, producent kosmetyków Montibello, salon kosmetyczny N25 oraz dystrubutor piwa Somersby. Goście mogli również wygrać nagrody ufundowane przez Ford Auto Nobile oraz producenta luksusowych świec PartyLite.

Reklama

Kolekcję sukienek Try The Truth znajdziecie w naszej galerii: