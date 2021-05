Premier ogłosił przyspieszenie luzowania obostrzeń! Kiedy otwarcie kin, teatrów i siłowni?

Premier i minister zdrowia podczas konferencji prasowej ogłosili, czy wkrótce rząd złagodzi część obostrzeń. Starsi uczniowie wrócą do szkół, a hotele, baseny kina i teatry zostaną otwarte? Mateusz Moawiecki i Adam Niedzielski rozwiali wątpliwości w tej sprawie! Zobaczcie, co zmieni się w drugiej połowie lutego! Zmiany w obostrzeniach w Polsce Media w Polsce już od kilku dni informuje, że władze zastanawiają się nad luzowaniem obostrzeń. Ostatnio portal money.pl donosił, że rząd rozważa jednoczesne otwarcie hoteli i powrót dzieci do szkół. Czy tak się stanie? Co powiedział premier i minister zdrowia podczas konferencji prasowej? Czy będzie luzowanie obostrzeń? W połowie lutego otworzymy hotele, miejsca noclegowe w wielkości 50% miejsc noclegowych, podobnie z teatry i kina- ogłosił premier. Zmiany w obostrzeniach mają zacząć obowiązywać od 12 lutego. Od tego czasu będzie możliwe uprawianie sportu amatorskiego na świeżym powietrzu przy zachowaniu reżimu sanitarnego np. na boiskach lub kortach. Niestety, restauracje wciąż pozostają zamknięte, a starsi uczniowie będą kontynuować naukę zdalną- podczas konferencji prasowej przedstawiciele władz nie zapowiedzieli ewentualnego powrotu dzieci do szkół. Wciąż zamknięte pozostają również siłowie i kluby fitness. Na razie nie ma mowy o otwarciu siłowni, klubów fitness i restauracji. Koronawirus roznosi się drogą kropelkową i nie możemy tu na razie zrobić nic innego- mówił premier. Wicepremier Piotr Gliński ogłosił również, że już za tydzień zostaną otwarte również stoki narciarskie i baseny. Zobacz także: Starsi uczniowie jednak nie wrócą teraz do szkoły? Zła wiadomość dla dzieci i rodziców. Jest stanowcza reakcja ministra zdrowia Premier...