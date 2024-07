Wiele z nas boryka się z problemem suchej skóry. Często jest napięta, szorstka i matowa. Niekiedy towarzyszy jej łuszczenie, swędzenie i pieczenie, co powoduje dodatkowy dyskomfort. Wymaga od nas odpowiedniej pielęgnacji i systematycznego działania.

Przynieś ulgę suchej skórze

Żeby odżywić suchą cerę, powinnyśmy nawadniać ją od środka. Badacze są zgodni, że należy pić co najmniej 1,5-2 litry płynów dziennie*. Nie możemy zapomnieć też o kosmetykach, które zapobiegają utracie wody i zapewniają cerze naturalną ochronę. Tylko które wybrać?

Ulgę przyniesie nam na pewno linia AVA HYDRO LASER. To prawdziwa rewolucja w nawilżaniu. Kosmetyki działają na pięciu poziomach skóry, od powierzchni po jej warstwę podstawową, dzięki czemu wolniej poddaje się ona procesom starzenia. Co ważne, seria powstała w oparciu o innowacyjny składnik, zaawansowany technologicznie koncentrat Hydranov™. Wiążąc cząsteczki na powierzchni skóry, kompleksowo odbudowuje i odżywia naskórek, stymuluje produkcję ceramidów, a także wypełnia zmarszczki od wewnątrz.

Na efekty nie musimy długo czekać. Jeden dzień stosowania produktu z Hydranov™ odpowiada czternastu (!) dniom stosowania podobnego kosmetyku z kwasem hialuronowym. Produkty z unikalnej linii AVA HYDRO LASER zwiększają poziom nawilżenia skóry już po czterech godzinach od aplikacji!

Linia AVA HYDRO LASER zdaje egzamin ze skuteczności

Znajdziemy w niej produkty przygotowane na bazie wyselekcjonowanych, aktywnych składników. Podstawą jest krem na dzień SPF i krem na noc. Ten pierwszy polecany jest do skóry bardzo suchej, wymagającej intensywnego i długotrwałego nawilżenia. Obok innowacyjnego koncentratu, zawiera w swoim składzie witaminę „E”, kompleks trzech ekstraktów roślinnych i naturalne oleje, które regenerują, działają przeciwzmarszczkowo, pozostawiając skórę odżywioną, elastyczną i gładką. Filtry przeciwsłoneczne dodatkowo chronią ją przed promieniami UV**.

Ten drugi, poza głównym składnikiem, zawiera kompleks skutecznie uzupełniający niedobory lipidów, wody oraz kwasu hialuronowego. Ciekłokrystaliczne ceramidy odbudowują warstwę lipidową naskórka spłycając zmarszczki, a algi morskie, witaminy oraz naturalne oleje rewitalizują, odżywiają i skutecznie odmładzają cerę.

Świetnym uzupełnieniem kremów jest maska peelingująco – nawilżająca 2w1. To wyjątkowo skuteczny kosmetyk, który zawiera m.in. papainę – enzym delikatnie złuszczający martwe komórki naskórka, przyspieszający jego regenerację i poprawiający nawilżeniezaw. Dzięki niemu staje się jedwabiście gładka i gotowa na przyjęcie składników aktywnych zawartych w masce. Dużą rolę odgrywa też glinka różowa, która łagodzi podrażnienia.

Nie można zapomnieć o kremie pod oczy roll-on. Zawarte w kosmetyku arganowe komórki macierzyste oraz organiczny olej arganowy spłycają zmarszczki, napinają skórę, poprawiają jej jędrność i gęstość. Efekt? Cera jest miękka, gładka i jedwabista w dotyku. Dodatkowo, dzięki ekstraktowi z chabra bławatka, produkt niweluje oznaki zmęczenia oraz minimalizuje opuchliznę powiek.

Warto zwrócić uwagę na serum wypełniające zmarszczki, polecane do skóry dojrzałej, suchej i wrażliwej. Kosmetyk został wzbogacony m.in. o kolagen morski, który zawiera aż 18 aminokwasów niezbędnych do syntezy naturalnego kolagenu w skórze oraz organiczny olej arganowy o silnym działaniu odżywczym i przeciwzmarszczkowym. Dzięki nim skóra staje się jędrna, gładka i elastyczna***.

Do codziennego demakijażu twarzy, oczu i szyi dobrze jest mieć przy sobie łagodny żel micelarny z tej samej serii. Kosmetyk precyzyjnie usuwa makijaż i zanieczyszczenia ze skóry, nie naruszając jednocześnie jej warstwy hydrolipidowej. Zawiera m.in. Panthenol oraz ekstrakt z lukrecji, które działają przeciwzapalnie i łagodzą podrażnienia. Produkt zapobiega uczuciu ściągnięcia i wysuszenia, poprawia elastyczność skóry, a także tworzy delikatną warstwę ochronną na jej powierzchni. To dużo więcej niż zwykły żel do mycia twarzy!

A to jeszcze nie wszystko. AVA wprowadziła właśnie nowy balsam do ciała, rozszerzający linię Hydro Laser. 5-poziome nawilżenie sprawia, że cera staje się gładka, miękka i wolna od podrażnień. Kosmetyk redukuje niekomfortowe uczucie suchości, a także pomaga w odbudowie warstwy ochronnej. Koi i daje efekt opatrunku. To produkt stworzony z myślą o całorocznej pielęgnacji, przeznaczony dla potrzeb każdej skóry, niezależnie od wieku.

Kosmetyki z linii AVA HYDRO LASER są dostępne m.in. w drogeriach Kontigo.

*Źródło: Aktualności - Nauka - Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl)

**85% badanych potwierdziło w testach in vivo zdecydowaną poprawę poziomu nawilżania, napięcia, elastyczności, jędrności i odżywienia skóry.

***85% badanych potwierdziło w testach in vivo wyraźną i natychmiastową poprawę poziomu nawilżenia skóry. 60% badanych potwierdziło w testach in vivo wyraźne spłycenie zmarszczek.

