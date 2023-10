Powiększenie piersi implantami to, zaraz po chirurgicznej korekcji nosa, najpopularniejsza i najczęściej wykonywana operacja plastyczna w Polsce i na świecie. Łatwo więc domyślić się, że wokół tego tematu narosło wiele pytań, na które chciałybyśmy znać odpowiedź, ale często wstydzimy się zadać je ekspertowi. Które z nich to fakty, a które mity? Zapytaliśmy o to doktora Michała Charytonowicza, chirurga plastyka, współwłaściciela największej w Polsce kliniki chirurgii plastycznej "Dr Szczyt - Charytonowicz".

Kobiety powiększają piersi, bo chcą być atrakcyjniejsze w oczach mężczyzn – MIT

Kobiety decydują się na wszczepienie implantów z najróżniejszych powodów, najczęściej dlatego, by poprawić proporcje sylwetki, skorygować niedorozwój lub asymetrię piersi albo przywrócić ich piękny kształt po karmieniu piersią. Robią to przede wszystkim dla siebie – dla własnego samopoczucia, lepszej samooceny, większego komfortu oraz satysfakcji.

Po operacji powiększenia biustu nie można karmić piersią – MIT

Wiele kobiet myśli o powiększeniu piersi, ale rezygnuje z zabiegu z obawy o to, że gdy urodzą dziecko, nie będą mogły karmić go piersią. Tymczasem nie mają się czego bać. Jak wyjaśnia dr Michał Charytonowicz - powiększenie biustu nie ma wpływu na karmienie piersią, ponieważ implant wprowadza się pod gruczoł piersiowy lub mięsień piersiowy, nie uszkadzając przy tym gruczołów mlecznych. Warto również dodać, że po operacji powiększenia piersi nie musimy czekać z decyzją o zajściu ciążę. Nie ma w tym obszarze żadnych przeciwskazań.

Powiększanie piersi to zabieg wyłącznie dla młodych kobiet – MIT

Wiek nie ma znaczenia, ważny jest natomiast stan zdrowia - podkreśla dr Michał Charytonowicz. Jeśli pacjentka nie cierpi na żadne schorzenia, zabieg można wykonać na każdym etapie dorosłego życia. Jedynie u osób niepełnoletnich operacyjne powiększanie piersi nie jest możliwe.

Implanty wybuchają w samolocie i mogą pękać podczas nurkowania - MIT

Ani w samolocie, ani podczas nurkowania z implantami piersi nie dzieje się nic szczególnego, a opowieści o wybuchających piersiach można włożyć między bajki. Różnica ciśnień może jedynie spowodować lekkie rozprężenie lub kurczenie się otoczki implantu, które nie prowadzi jednak do jego uszkodzenia.

Biust z implantami jest nienaturalnie duży – MIT

Implanty dostępne są w wielu rozmiarach i kształtach, a kluczem do sukcesu jest właściwy, czyli dopasowany do proporcji sylwetki pacjentki rozmiar. Specjaliści radzą, by powiększyć biust maksymalnie dwa rozmiary. Bardzo ważnym etapem przygotowani do operacji jest konsultacja z wybranym chirurgiem plastykiem, podczas której chirurg poznaje preferencje pacjentki i przedstawia jej możliwe opcje.

Piersi z implantami są inne w dotyku niż te bez nich – FAKT/MIT

To, czy różnica między piersią naturalną a piersią z implantem jest wyczuwalna, zależy między innymi od jakości implantu. W tej chwili na rynku dostępne są bardzo elastyczne i bezpieczne implanty, które trudno odróżnić w dotyku od naturalnych piersi. Pamiętajmy, że na ostateczny efekt operacji musimy poczekać około roku, jest to czas kiedy implanty staną się jeszcze bardziej naturalne i mniej wyczuwalne.

Implanty anatomiczne są lepsze od okrągłych (albo odwrotnie) – MIT

Implanty anatomiczne mają kształt zbliżony do łezki i dają bardziej naturalny efekt, okrągłe sprawiają natomiast, że dekolt wygląda spektakularnie. Żadne z tych implantów nie są ani lepsze, ani gorsze. Wszystko zależy od proporcji sylwetki oraz tego, jaki efekt chcemy uzyskać.

Po powiększeniu piersi blizny są praktycznie niewidoczne - FAKT

Blizna po zabiegu powiększania piersi jest bardzo mało widoczna, bo implanty wprowadza się najczęściej przez cięcie wykonane wokół otoczki sutkowej albo pod piersią. Oczywiście musimy również pamiętać o właściwej pielęgnacji blizny. Tutaj z pomocą przychodzą nam fizjoterapeuci oraz kosmetolodzy i wykonywane przez nich zabiegi hi-tech.

Mając implanty piersi, nie można nosić biustonosza z fiszbinami – MIT

Po operacji powiększenia piersi można nosić każdy fason biustonosza (najlepiej dokładnie omówić to z lekarzem), jednak nie od razu. W ciągu 2 miesięcy po zabiegu pacjentka nosi specjalny stanik pooperacyjny.

Implanty należy po pewnym czasie wymieniać - MIT

Implanty piersiowe nie mają okresu ważności, jeśli nie ma medycznych wskazań do ingerencji chirurgicznej, to upływ czasu nie powinien być powodem operacji.

