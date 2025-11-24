Magdalena Tarnowska udzieliła ostatnio wywiadu, w którym otworzyła się między innymi na temat relacji z Mikołajem Bagińskim. Tancerka i influencer tworzyli parę na parkiecie jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jaki mają kontakt po wygranej i czy snują wspólne plany? Trenerka zdradziła szczegóły.

Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagiński są razem?

Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagiński stworzyli taneczną parę na potrzeby jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Duet błyskawicznie zdobył ogromną sympatię widzów, którzy pokochali ich za dobrą energię, spontaniczność i ogromne emocje, przekazywane fanom show podczas tańca. To wszystko doprowadziło ich do finału, a dzięki ogromnemu wsparciu publiczności dziś cieszą się wygraną.

Tancerka i influencer błyskawicznie nawiązali bliską relację, która była widoczna nie tylko podczas występów na parkiecie, ale także w trakcie przygotowań do odcinków. Ich spojrzenia, gesty i czułe słowa dały widzom ogromne pole do domysłów. Wielu z nich do dziś zastanawia się, czy tych dwoje połączyło coś więcej niż przyjaźń. W ostatnim wywiadzie Magdalena Tarnowska zdradziła szczegóły ich relacji.

Magdalena Tarnowska o relacji z Bagim

Magdalena Tarnowska gościła ostatnio w programie "Fomo Pødcast", w którym opowiedziała między innymi o programie, tańcu, wierze i planach na przyszłość. Zdradziła również, jaki ma kontakt z Mikołajem Bagińskim tuż po wygranej, a także czy łączą ich wspólne plany.

Na razie jest trzy dni po wygranej i myślę o tym, żeby może trochę odpocząć. Myślę, że jakieś tam rzeczy będziemy z Mikim robić, bo po prostu będziemy się widywać. Bo się lubimy, my mamy super relację i szkoda by było. (...) Ale jakichś stricte takich planów, że coś tam robimy, czy ja idę do ekipy Dresscode nie ma na razie. (...) Na pewno nagrywać coś tam będziemy ale na razie cieszymy się wygraną, gadamy i kibicujemy sobie opowiadała Tarnowska.

W 2025 roku Magdalena Tarnowska wystąpiła na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" z Michałem Barczakiem. W rozmowie z Wojciechem Wróblem porównała relację z poprzednim partnerem do więzi, która połączyła ją z Bagim.

Mamy takie połączenie z Mikołajem, też troszkę dłużej byliśmy, przeżywaliśmy też wspólnie emocje. Każda relacja jest inna. Z Michałem tak jak mówię, kibicujemy sobie, jest super człowiekiem, uśmiałam się tak samo, ale faktycznie... z Mikołajem jest inaczej i fajnie jest powiedziała w podcaście.

Wypowiedź tancerki z pewnością znów podgrzeje emocje ws. jej relacji z influencerem. Fani w komentarzach nie mają wątpliwości, że tych dwoje łączy coś więcej niż wspólna przygoda w programie i przyjaźń, którą niewątpliwie nawiązali podczas jego trwania. Pod nagraniem z wywiadu błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Końcówka mówi wszystko

To, że na końcu mówi, że z Mikołajem jest inaczej... Coś musi być na rzeczy i te słowa o Mikołaju i uśmiech, które były takie piękne. Oni tak do siebie pasują

Z Mikołajem jest inaczej, fajnie... i ten uśmiech Madzi

To było piękne zdanie, pełne ciepła... Mikołaj, cokolwiek to jest, wygrałeś swój los czytamy pod filmem na YouTube.

