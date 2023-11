Ile razy mówiłaś sobie: „Może od jutra”, „Gdy będzie więcej pieniędzy”, „Jak dzieciaki będą starsze”? Każdy dzień jest szansą, żeby wszystko zmienić. To ty decydujesz, kiedy spełnisz swoje marzenia.

Z zazdrością słuchasz opowieści koleżanki, która zapisała się na intensywny kurs salsy? A może wciąż jesteś pod wrażeniem, że twój brat zdecydował się budować dom poza miastem? Dziwisz się, skąd ludzie mają tyle pewności siebie i motywacji, by spełniać marzenia. I niekoniecznie muszą to być rzeczy spektakularne! Przecież godnym podziwu jest zrzucenie dziesięciu zbędnych kilogramów czy założenie własnej firmy. Nawet zapisanie się na studia podyplomowe wymaga dużej mobilizacji, wielu wyrzeczeń.

Wiesz, co łączy wszystkich, szczęśliwych ludzi, którzy realizują swoje marzenia? Wiara w siebie, dobry plan i wytrwałość – to trzy elementy, o które musisz zadbać, by już dziś zacząć zmieniać swoje życie.

Krok 1. Uwierz w siebie

Pewnie nawet nie wiesz, kiedy wpadłaś w tę rutynę – dom, praca, dom, praca. Jeśli do tego dochodzą jeszcze dzieci lub opieka nad starszą osobą bądź jesteś samotną matką, mogą minąć lata, zanim zorientujesz się, że brakuje ci czasu dla siebie i realizację swoich marzeń. A może ktoś kiedyś wmówił ci, że jesteś słaba i do niczego się nie nadajesz? Że masz słomiany zapał albo brakuje ci umiejętności rozpychania się łokciami, by zdobyć to, czego pragniesz?

Aby sięgnąć po marzenia, musisz ustalić, co cię blokuje. Co powoduje, że brakuje ci wiary w siebie. Może się okazać, że nadszedł czas na przepracowanie czegoś z przeszłości. Jest to jednak nieodłączny element sukcesu. Nie musisz zmieniać swojego temperamentu czy charakteru. Chodzi o to, byś uwierzyła, że możesz osiągnąć wszystko, co sobie postanowisz. Pamiętaj o pozytywnej motywacji. Nie skupiaj się na tym, że coś komuś udowodnisz. Pomyśl, jak zmieni się twoje życie, gdy zawalczysz o swoje marzenia.

Krok 2. Stwórz dobry plan

Zaparz swoją ulubioną herbatę. Weź do ręki kartkę i długopis. Napisz, co jest twoim marzeniem i wypisz wszystkie przeszkody, jakie stoją ci na drodze. Brakuje pieniędzy? Nie wiesz, kto pomoże ci w opiece nad dziećmi? Realizacja planu wymaga przeprowadzki? Do każdego problemu wypunktuj przynajmniej kilka rozwiązań. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydają się one absurdalne, wypisz je. Następnie krok po kroku rozpisz małe cele, które zbliżą cię do spełnienia marzeń. Skupienie się na małych sukcesach sprawia, że droga do celu jest łatwiejsza. Od dziś szukasz rozwiązań, zamiast wynajdować problemy i wymówki. Świadomość potencjalnych przeszkód jest bardzo ważna, więc nie bagatelizuj swoich obaw. Zawsze lepiej znać swojego wroga. Nawet jeśli to my sami i nasz słomiany zapał nim jesteśmy.

Krok 3. Bądź wytrwała

Przygotuj się na to, że nie będzie łatwo. Pojawią się kryzysy, chwile zwątpienia i trudności, które mogą wydawać się nie do przeskoczenia. Być może twój cel wymaga zmiany priorytetów, przeorganizowania domowego budżetu, poproszenia kogoś o pomoc w codziennych obowiązkach. Być może będzie ci się wydawało, że się cofasz. Czasem trzeba zrobić dwa kroki w tył, by zobaczyć wszystko z innej perspektywy lub po prostu… wziąć rozbieg. Pokonanie każdego wyzwania sprawia nie tylko, że jesteś bliżej celu, ale także stajesz się silniejsza.

Krok 4. Nie bój się prosić o wsparcie

By efektywnie realizować plany, potrzebna jest pomocna dłoń. Nie bój się prosić o nią bliskie ci osoby. Motywacja i wsparcie, także to finansowe to coś, co skutecznie przybliża nas do osiągnięcia celu i spełnienia marzeń. O pożyczkę, która pozwoli ci zacząć działać i z radością spojrzeć w przyszłość, zwróć się więc do kogoś zaufanego lub profesjonalnej instytucji finansowej.

