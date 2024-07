Pamiętacie Kasię Stankiewicz? To właśnie ona w 1996 roku zastąpiła Anitę Lipnicką w zespole Varius Manx. Stankiewicz w kilka dni stała się prawdziwą gwiazdą, a piosenka "Orła cień" to już legenda polskiej muzyki. Po kilku latach wspólnego grania piosenkarka zdecydowała się na solową karierę. Od tamtej pory Kasia Stankiewicz wybitnie rzadko pojawia się na wydarzeniach publicznych, ale jeśli do tego dochodzi, wywołuje sporo sympatii wśród gości.

Reklama

Wycofana piosenkarka pojawiła się na premierze nowego modelu samochodu marki BMW. Ubrana w garnitur w stylu retro zrobiła spore zamieszanie wśród fotoreporterów, którzy nie szczędzili jej zdjęć. Zobaczcie jak Kasia wygląda dzisiaj: