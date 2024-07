Niedzielna Gala MTV Video Music Awards zgromadziła wiele gwiazd. Wśród zaproszonych artystów znalazła się Lady Gaga, która wszystkich zaskoczyła swoim wyglądem. Okazało się, że mężczyzna ze zdjęcia to właśnie Gaga! Artystka przebrana za swoje alter ego, odebrała dwie nagrody: za Najlepszy Żeński Teledysk i Najlepszy Teledysk z Przesłaniem.

Nie był to jednak debiut Gagi w roli mężczyzny. To samo przebranie gwiazda prezentuje w swoim najnowszym teledysku „You and I”.

Lady Gaga zawsze lubiła szokować strojem. Myślicie, że tym razem przesadziła?

