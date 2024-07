Mulholland Life to kolejna marka na światowej mapie, która wywodzi się z Polski. Twórczyniami marki są dwie kreatywne kobiety: projektantka i fotografka. To właśnie z połączenia ich wspólnych pasji do mody i podróżowania powstała idea internacjonalnego brandu.

W przypadku Mulholland Life te idee nie są tylko pustym hasłem reklamowy, ale autentyczną filozofią marki. Pierwsza sesja zdjęciowa marki odbyła się w Nowym Jorku, gdzie duet nawiązał współpracę z fotograf Anną Izabelą Blodą. W jej wyniku powstał cykl zdjęć lifestylowych z miasta, które

nigdy nie śpi.

Po kilkumiesięcznym pobycie w Stanach projektantki przeniosły się na Majorkę gdzie szybko zdobyły popularność a ich ubrania trafiły na półki tamtejszych butików. Kolejnym punktem na mapie Mulholland była Ibiza i kampania reklamowa w klubach i na plaży.

A jakie są ubrania Mulholland Life? Trochę takie jak same projektantki, na luzie, pozbawione sztywnych form i spontaniczne. Dominuje biel przełamana kontrastującym wzorami w stylu DIY (do it yourself), oraz nierównomiernie farbowane szarości. Wizją marki jest tworzyć wygodne ubrania, które łatwo można wkomponować w dzienny look jak i założyć na imprezę.

Gratulujemy kolejnego sukcesu polskiej marki zagranicą - oby tak dalej!