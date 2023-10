Chciałabyś móc konturować twarz, niczym profesjonalistka? To nie takie trudne jak może się wydawać! Wystarczy pamiętać o kilku zasadach i sięgnąć po odpowiednie kosmetyki.

Reklama

Makijaż do zadań specjalnych

Ciemne odcienie ukrywają i zmniejszają partie twarzy zbyt szerokie, za wysokie (np. czoło), za bardzo wystające lub za długie (np. nos). Z kolei jasne kolory eksponują oraz uwydatniają. Z ich pomocą możesz skutecznie uwypuklić np. kości policzkowe czy rozświetlić przestrzeń pod oczami.

Jak konturować twarz na mokro? Zrobisz to kilku krokach.

Najpierw pielęgnacja. Zastosuj krem lub emulsję do twarzy oraz krem pod oczy. Następnie wyrównaj koloryt skóry za pomocą ulubionego podkładu. W kolejnym kroku sięgnij po produkty w ciemniejszym i jaśniejszym kolorze od podkładu oraz kremowej formule. Na koniec utrwal całość pudrem matującym.

Pozostaje więc już tylko jedno pytanie: po jakie produkty warto sięgnąć? Nowość AA Wings of Color Star Secrets poleca makijażystka gwiazd i wieloletnia ambasadorka marki, Magdalena Pieczonka. W składzie premierowych kosmetyków znajdziesz m.in. wygładzający skwalan oraz intensywnie nawilżający kwas hialuronowy. Dzięki nim makijaż będzie nie tylko ozdabiał, ale również pielęgnował skórę.

Mat. prasowe

Wśród nich znajduje się długotrwały bronzer The Wet Bronzer, który uwydatnia kości policzkowe. Produkt zapewnia precyzyjne konturowanie 3D w neutralnym, chłodnym odcieniu. Lekka, kremowa konsystencja kosmetyku idealnie stapia się ze skórą, a innowacyjny aplikator w gąbeczce zapewnia przyjemną i równomierną aplikację. Dzięki niemu z łatwością zbudujesz intensywność koloru, poprzez dokładnie kolejnych warstw produktu.

Mat. prasowe

Przy mokrym konturowaniu przyda ci się również długotrwały kremowy rozświetlacz z tej samej serii The Wet Highlighter. Kosmetyk zapewnia intensywny blask w neutralnym odcieniu.

Mat. prasowe

Nie zapomnij również o kremowym różu rozświetlającym The Wet Glow Blush. Produkt nadaje skórze naturalny rumiany efekt o świetlistym wykończeniu. Dzięki niemu skóra wygląda młodo, zdrowo i świeżo. Podobnie jak w przypadku bronzera i rozświetlacza, wyróżnia go aksamitna, kremowa formuła i innowacyjny aplikator w gąbeczce.

Mat. prasowe

Proste zasady, imponujące efekty

Jak używać kosmetyki AA Wings od Color do konturowania? Wystarczy przekręcić aplikator do pozycji ON, nanieść produkt za pomocą jednego pociągnięcia i rozblendować go gąbeczką. Na koniec przekręć aplikator do pozycji OFF i zamknij go.

Warto pamiętać o odpowiednim kolorze rożu i bronzera, który powinien współgrać z odcieniem karnacji oraz typem urody. W przypadku jasnej skóry (czyli takiej, jaką ma większość Polek) najlepiej sprawdzają się odcienie morelowe lub te z drobinkami złota. Warto unikać natomiast chłodnych odcieni, takich jak brudny róż czy fiolet.

Nałóż cienką warstwę różu i bronzera na najbardziej wystającą część kości policzkowych – ani za blisko ust, ani za blisko włosów. Wybierz kosmetyki w odpowiednich dla siebie odcieniach, a uzyskasz efekt świeżego, lekkiego makijażu. To takie proste!

Zobacz także

Reklama

Kosmetyki AA Wings od Color kupisz w drogeriach Rossmann. Więcej informacji o produktach znajdziesz na stronie https://oceanic.pl/.