"Kolory nude nigdy nie wychodzą z mody. W moim kufrze nie może zabraknąć cieni w różnych odcieniach brązu i beżu z jednego powodu - są super twarzowe i pasują do każdego typu urody. Palety cieni Masterpiece Nude Palette to aż 8 odcieni w dwóch tonacjach - Cappucino Nudes i Rose Nudes. Tę pierwszą polecam osobom o lekko opalonej skórze - złotawe beże idealnie podkreślą letnią opaleniznę. Najciemniejszy, czekoladowy brąz to świetny substytut dla czerni w makijażu smokey eye. Paleta Rose Nudes sprawdzi się u osób o chłodnej karnacji. Pudrowy róż i bardzo modne bordo dają nieskończenie wiele możliwości zarówno w makijażu dziennym jak i wieczorowym", mówi Eryka Sokólska, official make up artist Max Factor .