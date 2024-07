Wśród tegorocznych biżuteryjnych propozycji zapanowało kilka podstawowych trendów. W nadchodzącym sezonie warto zaopatrzyć się w masywną biżuterię w kolorze złota lub srebra. Mogą nią być szerokie bransolety, duże pierścionki lub wyraziste kolczyki. Fanki błyszczących kamieni bez przeszkód mogą wzbogacić swoje szkatułki kolejnymi nabytkami, ale ważne aby tego lata dodatki te były w rozmiarze XXL.

Tym z was, ktróe wolą delikatną biżuterię, polecamy subtelne komplety ozdobione drobnymi kwiatkami lub kolorowymi świecidełkami. Jeśli szukacie inspiracji do stworzenia idealnego kompletu, zajrzyjcie do naszej galerii.

Tak prezentują się najnowsze stylizacje z modną biuterią w roli głównej: