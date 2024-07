Chloe Moretz, aktorka ma zaledwie 14 lat, a już nie opuszcza większości wieczornych imprez z czerwonym dywanem. Na wszystkich pojawia się w drogich kreacjach od najsłynniejszych projektantów na świecie. Można jedynie pozazdrościć!

Na nowojorskiej imprezie z okazji setnego odcinka serialu „Plotkara” aktorka pojawiła się w sukience z zieloną górą Stelli McCartney.Do sukienki dobrała pomarańczową kopertówką z ćwiekami i pantofelkami tej samej projektantki! Same buty z tej stylizacji to koszt ponad 2,5 tys. złotych!



Na inną okazję Chloe Moretz założyła aksamitne kimono Suno. Aktorkę można było również spotkać w koronkowej kreacji Dolce & Gabbana za ok. 5,5 tys. złotych lub w białej krótkiej sukience od Calvina Kleina.



Jak oceniacie stylizacje tej nastolatki?



jm

