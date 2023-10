Streetwear to moda na co dzień i na różne okazje: od wyjścia na spacer, po nieco bardziej formalne okazje. Łączenie i dopasowywanie do siebie elementów stylizacji to kwestia indywidualna - wszystko zależy od tego, co chcemy wyrazić swoim strojem.

Kolekcja CCC URBAN LEGENDS

Dzisiejszy streetwear to bardzo często hołd oddany markom, które powstały wiele lat temu. Trendy i mody odchodzą i powracają, lecz niektóre z brandów pozostają z nami od pokoleń, tworząc ponadczasową modę. Na takie marki postawiło CCC w swojej najnowszej kolekcji Urban Legends. W jej skład wchodzą projekty najbardziej znanych, sportowych marek: adidas, Puma, Champion, Reebok, New Balance oraz Vans, które nigdy nie wyszły z mody i do dziś noszone są przez przedstawicieli różnych pokoleń. Od teraz w ofercie CCC znajdziecie produkty tych wszystkich kultowych marek, zaczynając od absolutnych klasyków, po najnowsze propozycje każdej z nich. Co najlepsze – CCC wcale nie kończy na sneakersach od ulubionych brandów, a daje nam możliwość ubrania się w nie od stóp do głów, rozszerzając ofertę Reebok, Champion i Puma o ubrania i dodatki.

Legendy od pokoleń

Zaczynająca od ubierania żołnierzy w latach dwudziestych ubiegłego wieku, marka Adidas to dzisiaj najbardziej rozpoznawalna stylistyka obuwia sportowego. Wywodząca się z jej korzeni Puma to kolejny przykład firmy, której nie trzeba nikomu przedstawiać.

Założona w 1966 roku w słonecznej Kalifornii marka Vans to dzisiaj synonim luzu, a powstały kilka lat wcześniej Reebok do dziś kojarzy się z klasyką w sportowym wydaniu.

Mało kto nie ma w swojej szafie choć jednej pary wygodnych sneakersów New Balance, które swoją historią sięgają początków XX wieku oraz bluzy z kapturem, którą zawdzięczamy projektantom marki Champion.

Wszystkie marki wchodzące w skład kolekcji URBAN LEGENDS to najbardziej rozpoznawalne i uwielbiane na całym świecie projekty, które od dekad tworzą historię miejskiego stylu. By zaprezentować je swoim odbiorcom, marka CCC zaprosiła do współpracy wyjątkowe gwiazdy świata modelingu, które inspirują rzesze fanów nie tylko swoim niepowtarzalnym stylem, ale i historiami oraz zaangażowaniem w zmianę świata na lepsze. Wśród nich znajdziemy: modela i DJ-a Lukę Isaaka, Naomi Shimadę, Gabrielle Richardson czy Chrisa Bogaerta. Sesję wystylizowała zaś niezawodna Ewelina Gralak, której pomysły sfotografowała Lei Wrinkler.

Kolekcja URBAN LEGENDS jest już dostępna w sklepach stacjonarnych CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji.

