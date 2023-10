Filmowe inspiracje w biżuterii to nie lada gratka dla miłośniczek kina. Kochasz Gwiezdne Wojny? Jeśli jesteś fanką sagi George’a Lucasa, to w twojej kolekcji nie powinno zabraknąć bransoletki lub charmsów z tej serii. Dostępna od 1 października kolekcja składać się będzie z 12 elementów przedstawiających bohaterów i symbole sagi. Co dokładnie będzie można w niej znaleźć?

„W naszych projektach zależało nam na oddaniu estetyki Star Wars łączącej futurystyczne akcenty ze stylem vintage. Jest to znak rozpoznawczy nie tylko oryginalnej trylogii, ale także nowej serii Disney+ The Mandalorian,” mówią Francesco Terzo oraz A. Filippo Ficarelli, VP Creative Directors Pandory.

Wszystkie element kolekcji wykonane są z materiałów pozyskanych w 71% z recyklingu. Znajdziemy w niej: 10 charmsów i zawieszek, bransoletki oraz wyjątkowego charmsa z edycji limitowanej.

Wyjątkowa bransoletka z kolekcji Moments

Uwielbiane przez kobiety bransoletki z kolekcji Pandora Moments pozwalają na dowolne łączenie na nich wybranych zawieszek. W nowej kolekcji inspirowanej Gwiezdnymi Wojnami pojawia się nowość: klasyczna wersja bransoletki o splocie wężykowym, którą wyróżnia zapięcie z logo Star Wars. Dodanie do niej charmsów z kolekcji to kropka nad i perfekcyjnego zestawu miłośniczki Gwiezdnych Wojen.

Oryginalne charmsy

Charmsy Pandora stwarzają nieskończenie wiele możliwości personalizacji biżuterii – od bransoletek po naszyjniki. Tylko od ciebie zależy, jaki symbol wybierzesz i o czym będzie ci przypominał. W nowej kolekcji Star Wars x Pandora w formie precyzyjnie wykonanych charmsów pojawili się bohaterowie sagi. Nie zabrakło wiernego i oddanego Chewbacci, przyjacielskich R2D2 i C-3PO czy The Child z serii The Mandalorian.

W skład kolekcji wchodzą również charmsy z podwójną zawieszką. Dopracowane i stylowe, pięknie mienią się kolorowymi kryształkami, dodając fantazji każdej stylizacji. Jeden z nich przedstawia księżniczkę Leię wraz z przypominającym o jej sile hasłem „Nie zadzieraj z tą księżniczką”, a drugi to projekt inspirowany początkową sceną filmu, przedstawiający dwa miecze świetlne i wzbogacony napisem „Niech moc będzie z Tobą”.

Kapsułowa kolekcja dostępna będzie w salonach stacjonarnych i sklepie online Pandory od 1 października. Po której stronie mocy jesteś? Wyraź to dzięki nowej biżuterii Star Wars x Pandora.

